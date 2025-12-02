La inversión, fundamental para lograr crecimiento económico 

El crecimiento económico es básico para lograr el bienestar de la población mexicana. Permite crear empleos formales y elevar los sueldos de los trabajadores, mejorar la distribución del ingreso, así como incrementar los ingresos públicos y, en general elevar el bienestar social

Sin embargo, en nuestro país se ha tenido una reducción en el crecimiento del PIB en los últimos lustros y se avizora que esta tendencia continuará, o empeorará más en los próximos años. En la medida que esto suceda serán creciente las presiones y conflictos sociales, el incremento a la delincuencia se agravará y se verán otros problemas más como el deterioro en la salud pública, la caída en la infraestructura nacional y en general el deterioro en los servicios públicos.

Fundamental para revertir esto es lograr elevar la inversión, que se define como la producción que permite incrementar la producción futura. El concepto de inversión más conocido es la inversión fija bruta, es decir aquella que se dedica a la fabricación de maquinaria y vehículos, naves industriales e infraestructura, que permita que se incremente la producción de diferentes bienes y servicios en el futuro. La misma puede ser realizada tanto por el sector público como por el sector privado.

En México, el 90% de la inversión fija bruta la realiza el sector privado y el restante 10% le corresponde al sector público. En el año pasado, la inversión fija bruta total representó el 24.8% del PIB, lo que significa un porcentaje importante de toda la economía. Sin embargo, es todavía muy inferior a la que se registra en China, superior al 40% del PIB durante varios años o la que se ha tenido en Singapur, que es cercana al 50% del PIB.

Es relevante y preocupante mencionar que los datos para el presente año muestran una importante contracción durante el primer semestre, ya que la inversión privada registró una tasa de -4.5%, mientras que los correspondientes a la pública fueron de -24.5% con respecto al año pasado. De mantenerse la contracción en la inversión será inevitable que el crecimiento de la economía mexicana en los próximos años será mediocre o incluso negativo.

Al revisar la información estadística con más detalle, se identifica que no todo el gasto realizado por ambos sectores propiciará un mayor incremento en la producción futuro. Por ejemplo, el gasto en vivienda mejora el nivel de vida de la población, pero no es obvio que elevará la producción futura en la economía. Otro componente de la inversión es el gasto en reposición de maquinaria que tampoco es claro que elevará la producción futura, sino que solo evitará que se reduzca.

Por otro lado, existe una gran cantidad de gasto en inversión del gobierno que no propiciará un incremento relevante en la producción en el corto plazo, como pueden ser el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles, por lo que podría ser mejor catalogado como gasto de consumo público.

Para evitar que se tomen malas decisiones en la inversiones o que sean prioridad aspectos políticos, en varios países la inversión pública es aprobada por comités técnicos integrados por expertos del sector público, al igual que del sector privado y del académico. En este aspecto es relevante la experiencia de la República de Chile. Además, es frecuente que la inversión debe ser aprobada por las comunidades que puedan ser beneficiadas o afectadas, como es en Suiza. Otra modalidad es que los proyectos de inversión públicos deben de ser presentados a los poderes locales y federales, definiendo claramente sus fuentes de financiamiento (por ejemplo, que tipo de impuestos adicionales habrá) y sus futuros ingresos.

Para lograr un mayor crecimiento económico es necesario crear las condiciones para propiciar la inversión privada, así como la pública productiva, correctamente evaluada.