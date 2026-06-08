Frío para Puebla y Morelos: Esperan este martes 9 de junio un cielo nublado, con 25 grados

El clima en Puebla y Morelos este martes 9 de junio prevé un cielo nublado. Las temperaturas en la región variarán de los 12°C a los 25°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que estas condiciones se deben a la interacción de la depresión tropical Dos-E y canales de baja presión.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos?

En la ciudad de Puebla, la temperatura mínima será de 12.7°C y la máxima de 24.3°C. Dentro del municipio de Puebla, se esperan rangos de 13°C a 26°C en algunas zonas y de 14°C a 23°C en otras, mostrando variaciones locales.

Cuernavaca, en Morelos, tendrá temperaturas entre los 14.0°C y 25.0°C, siendo la más cálida de las ciudades principales. El municipio de Cuernavaca presentará rangos de 14°C a 27°C en ciertas áreas y de 14°C a 24°C en otras.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Se esperan lluvias y viento en la región?

Cholula, en el estado de Puebla, registrará una mínima de 12.0°C y una máxima de 23.7°C, siendo ligeramente más fresca. El municipio de San Andrés Cholula tendrá temperaturas de 13°C a 26°C, mientras Santa Isabel Cholula variará de 13°C a 25°C. Esto muestra diferencias notables en la zona.

Para este domingo, el cielo en toda la zona de Puebla y Morelos permanecerá nublado. Los vientos serán ligeros, con una velocidad de 6 km/h en Puebla y Cholula, y de 4 km/h en Cuernavaca. No hay probabilidad de lluvias significativa reportada, pero se mantiene la vigilancia por los sistemas cercanos.

¿Cómo estará el clima en la zona esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:Martes 9 de junio: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.Miércoles 10 de junio: Máxima de 23°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.Jueves 11 de junio: Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia general para los próximos días en Puebla y Morelos indica que el cielo seguirá nublado. Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas alrededor de los 25°C y mínimas cercanas a los 12°C, sin cambios drásticos. Se recomienda estar atento a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué precauciones tomar ante el clima nublado?

Aunque el cielo estará nublado, es importante seguir algunas recomendaciones. Se aconseja mantenerse hidratado, bebiendo suficiente agua durante el día. Evite la exposición prolongada al sol en horas centrales, incluso si no hay radiación directa. Proteja a niños y adultos mayores, que son más sensibles a los cambios de temperatura.

Para salir, se sugiere usar ropa ligera y de colores claros. Aunque no se esperan lluvias fuertes, llevar un paraguas ligero puede ser útil ante cualquier cambio inesperado. Planifique sus actividades al aire libre considerando el cielo nublado, lo que puede significar menos calor pero una atmósfera más húmeda.

Fuente: CONAGUA.

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