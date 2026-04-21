Hybridge Education: la universidad digital que busca reinventar el aprendizaje para el futuro

Hybridge Education apuesta por un modelo que reconoce el rumbo inevitable del mundo y propone la construcción de la universidad del futuro, a través de programas educativos virtuales, accesibles y con validez oficial.

https://hybridge.education/

La educación superior atraviesa un momento de transformación profunda, impulsado por la digitalización, la inteligencia artificial (IA) y las nuevas demandas del mercado laboral. En este contexto, hybridge.education surge como una propuesta que busca no solo adaptarse al cambio, sino evolucionar al mismo ritmo que la tecnología.

En entrevista con El Financiero, Martín Mathus, CEO de Hybridge Education, explica que la institución nació al identificar que la brecha entre lo que enseña la formación académica tradicional y lo que exige el mercado laboral no solo persiste, sino que se está ensanchando. “Vimos un mercado laboral demandando talento que se mantuviera vigente frente a nuevas tecnologías y modelos de negocio. Ahí es donde decidimos construir una universidad enfocada en tecnologías digitales”, señala.

Martín Mathus, CEO de Hybridge Education

Aunque la educación en línea ha crecido de manera acelerada en los últimos años, Mathus reconoce que ya no representa una innovación por sí misma. El reto, afirma, está en diseñar un sistema educativo que se mantenga actualizado de forma constante. “No se trata solo de ser una universidad en línea, sino de crear un modelo que evolucione al mismo ritmo que la tecnología y el mercado laboral”, explica.

A diferencia de los modelos tradicionales —muchos con décadas o incluso siglos de existencia—, Hybridge Education apuesta por una estructura flexible y dinámica. Según Mathus, uno de los principales diferenciadores es su capacidad de adaptación, especialmente ante fenómenos como la irrupción de la inteligencia artificial. “Desde el inicio construimos con la mentalidad de evolucionar. Eso nos permitió adoptar la IA de manera rápida y efectiva”, afirma.

Sin embargo, el avance tecnológico también plantea retos importantes. Uno de ellos es la percepción del aprendizaje en la era digital. “Hoy consumimos podcasts, cursos y contenido en redes, pero eso no siempre se traduce en aprendizaje profundo”, advierte. Para el directivo, el verdadero desafío es fomentar la disciplina y procesos estructurados que permitan desarrollar habilidades reales. “Aprender de verdad es como correr un maratón, no una serie de carreras cortas sin dirección”, añade.

Martín Mathus, CEO de Hybridge Education

En cuanto al impacto de la IA en profesiones como la ingeniería en software, Mathus considera que existe una sobreestimación del reemplazo laboral. Desde su perspectiva, estas herramientas no eliminan la necesidad de talento, sino que transforman su rol. “El ingeniero ya no solo escribe código; ahora es un orquestador de sistemas y de inteligencia artificial. Eso eleva el nivel de valor que aporta”, explica.

De cara al futuro, Hybridge Education busca ampliar su oferta académica más allá de las ingenierías, integrando programas en áreas como marketing, finanzas y negocios digitales, todos rediseñados bajo el contexto de la IA. Además, la institución promueve un modelo en el que el aprendizaje y el trabajo ocurren de forma simultánea. Actualmente, más del 80% de sus estudiantes ya se encuentran activos en el mercado laboral.

Finalmente, Mathus envía un mensaje claro tanto a jóvenes como a profesionales: el aprendizaje continuo será indispensable. “El modelo de estudiar primero y trabajar después está desapareciendo. Hoy, la clave es aprender, aplicar y seguir evolucionando toda la vida”, concluye.

Para el CEO, la misión es clara: construir una universidad en línea para la nueva economía.