Flow Fest 2025: Horarios, artistas por día, cómo llegar, transmisión en vivo y lo que debes saber

Algunos de los conciertos del Flow Fest 2025 se transmitirán en vivo mediante diferentes plataformas. (Foto: Cuartoscuro)

Con la energía hasta el cielo y el perreo hasta el suelo arranca una nueva edición del Flow Fest, uno de los festivales de la Ciudad de México más esperados por los amantes del reguetón y del género urbano.

A lo largo de dos días el Autódromo Hermanos Rodríguez se convertirá en el paraíso del perreo con artistas como el legendario Don Omar, propuestas frescas e innovadoras como Young Miko o con el reguetón mexa de Bellakath.

Y si no lograste comprar tus entradas para ir al Coca-Cola Flow Fest 2025, tenemos buenas noticias ya que se hará una transmisión en vivo de algunos de los conciertos más esperados del fin de semana.

¿Cuándo y dónde es el Flow Fest 2025?

El festival Flow Fest tiene lugar el sábado 22 de noviembre y domingo 23 de noviembre en uno de los recintos más icónico de la Ciudad de México: el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los conciertos en el festival comenzarán a las 2:00 de la tarde; sin embargo, la recomendación es llegar un poco antes para que tengas oportunidad de identificar los escenarios, los centros de recarga y baños.

Las puertas del Coca-Cola Fow Fest abrirán a la 1:00 de la tarde. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

Los organizadores del Coca-Cola Flow Fest 2025 explicaron que este año las puertas abrirán a la 1:00 de la tarde ambos días, por lo cual podrás arribar desde esa hora al evento.

¿Cómo llegar al Flow Fest 2025 en transporte público?

Llegar al Flow Fest en transporte público es muy sencillo, debido a que tienes la posibilidad de utilizar el Metro de la Ciudad de México o el Metrobús, ya que ambos servicios cuentan con estaciones que te dejan cerca del festival.

Metro : Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9, de color café

: Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9, de color café Metrobús: UPIICSA y El Rodeo de la Línea 2, de color morado

En la mayoría de los casos deberás caminar unos cuantos pasos para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez. Ten en cuenta que ambos en medios de transporte el servicio finaliza a las 12:00 de la noche.

Para llegar al Flow Fest se puede hacer uso del Metro o del Metrobús. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Aunque el evento sí cuenta con estacionamiento, en el Autódromo Hermanos Rodríguez y Palacio de los Deportes, ambos están sujetos a disponibilidad, además considera que suele haber tráfico en la zona cuando se realizan este tipo de eventos.

Horarios por día: ¿Quiénes estarán en el Flow Fest 2025?

El cartel del Flow Fest 2025 tiene como invitados a artistas muy importantes de lo urbano como Don Omar y Nicky Jam; sin embargo, también será posible escuchar corridos tumbados con invitados como Natanael Cano.

El sábado 22 de noviembre, ADSO abrirá el festival y a lo largo del día se presentarán artistas como Daaz, Easykid, DJ Nelson, Micro TDH +Calle 24, Yailin la más viral y Lenny Tavarez, aunque entre los más esperados están Jowell y Randy, El Alfa, Álvaro Díaz y Myke Towers. En esta ocasión serán Don Omar y Santa Fe Klan quienes cerrarán con broche de oro.

El domingo 2022 comenzará con la presentación de IZA TKM. El día seguirá con shows de artistas como Bellakath, Esamipau, Khea, Dj Aza, Omar Courtz, Bad Gyal, Kid Keo, Mar y L-Gante. Entre lo más esperado destacan Natanael Cano y Young Miko. Los últimos conciertos del festival los darán J Balvin y Deorro.

Los artistas se presentarán en cinco escenarios diferentes, por lo que te recomendamos hacer un itinerario antes de asistir para que conozcan en dónde estarán los shows que quieres ver y la hora a la que inician.

Flow Fest 2025: ¿Cuáles son los objetos prohibidos y permitidos?

Si quieres que tu entrada al festival sea rápida y que no te quiten ningún objeto durante la revisión debes evitar llevar cámaras profesionales de foto y video, accesorios para cámara, dispositivos electrónicos grandes, ropa o artículos que puedan obstaculizar la vista, cigarros y cajetillas aunque estén cerradas.

Tampoco se admite la entrada con comida y bebidas, sombrillas, drogas, rayos láser y luces químicas, medicamentos de libre venta, cadenas largas o joyería con picos, mucho menos con armas, drones o aerosoles.

Los objetos que sí están permitidos en el Flow Fest son sombreros, lentes de sol, baterías para celulares, tapones para oídos, toallas y tampones, medicamentos con receta, binoculares sin láser, maquillaje en polvo, gel antibacterial, cámaras no profesionales, banderas sin asta, bloqueador solar, ponchos y termos de plástico vacíos.

Las bolsas que podrás pasar al festival deben tener las siguientes características:

Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan los 30x15x30 centímetros

Bolsas de mano pequeñas que no excedan los 11x16 centímetros

Cangureras que no excedan los 11x16 centímetros

Bolsas de almacenamiento transparentes tipo Ziploc medianas

¿En dónde ver EN VIVO el Flow Fest 2025?

Si no vas al perreo, el perreo viene a ti, ya que el Festival Flow Fest anunció que tendrá la transmisión en vivo del evento mediante cuatro plataformas diferentes y lo mejor de todo es que será gratis. Las opciones son:

La cuenta de Facebook oficial del Flow Fest

La cuenta de TikTok oficial del Flow Fest

La cuenta de YouTube oficial del Flow Fest

El canal oficial de YouTube del Flow Fest

Hasta este momento, el festival no ha revelado si la transmisión será de todos los conciertos o solo shows en específico, por lo que te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales oficiales del Flow Fest 2025.