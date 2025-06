Así fue la detención de Andrés N por caso de Grupo Fugitivo: ‘Golpearon a su esposa embarazada’

Natividad Alegría, madre de Andrés N, uno de los detenidos por el caso de Grupo Fugitivo, afirma que su hijo no está relacionado con la desaparición y asesinato de los músicos en Reynosa, Tamaulipas; además, denuncia que durante el arresto lo sacaron de su casa a golpes y agredieron a su esposa embarazada.

Cinco integrantes de Grupo Fugitivo desaparecieron el pasado domingo 25 de mayo. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas reveló cuatro días después, en una conferencia de prensa el 29 de mayo, que habían encontrado cinco cuerpos calcinados en un predio, los cuales correspondían con los artistas desaparecidos.

No obstante, las familias de Grupo Fugitivo afirman que no hay pruebas suficientes para identificarlos, pues hasta después del anuncio se hicieron muestras de ADN y aún no tienen los resultados.

Familiares de Grupo Fugitivo niegan la versión del asesinato de los músicos. (Especial).

Ese día, Irving Barrios, fiscal general de Justicia de Tamaulipas, mencionó la detención de nueve personas por el caso de Grupo Fugitivo (entre ellos Andrés N), presuntamente integrantes de Los Metros, facción del Cártel del Golfo. Días después hubo otras tres detenciones, una de las cuales fue ‘El Metro 47′, señalado como el autor intelectual.

Familiar de detenido por caso Grupo Fugitivo denuncia exceso de violencia

Natividad Alegría relató en entrevista con Azucena Uresti el pasado lunes que su hijo fue arrestado de forma violenta; según su testimonio, agentes encapuchados irrumpieron en su domicilio durante la madrugada: “Le rompieron el candado, puertas. Ellos ya estaban acostados, lo golpearon y le quebraron todo lo que había dentro de su casa (...) golpearon a su esposa embarazada”.

La mujer también aseguró que durante el operativo, su nuera fue amenazada con perder a su bebé si Andrés no se declaraba culpable: “Le vendaron los ojos con una cinta y la amenazaron: que si él no hablaba, su hijo la iba a pagar: le iban a sacar el bebé de su panza”.

Los integrantes de Grupo Fugitivo desaparecieron el pasado 25 de mayo en Reynosa. (Foto: Instagram @grupo_fugitivoofficial)

De acuerdo con Natividad Alegría, su hijo no tiene ningún vínculo con grupos delictivos y solo trabajaba como chofer de plataforma: “Es chofer de Didi. Mi hijo no tuvo nada que ver en eso. Lo sacan con agresiones, golpean a la mujer embarazada y todavía quieren que acepte una culpabilidad que no tiene”.

Afirmó que desde su detención no han podido tener contacto con él: “Nosotros no lo hemos visto. Nos dimos cuenta por redes sociales (...) por una foto que subieron los soldados, donde está esposado y detenido”.

Detenciones por el caso Grupo Fugitivo: ¿Quiénes han sido arrestados?

Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y autoridades federales han confirmado la detención de 12 personas por su presunta responsabilidad en el secuestro y homicidio de los músicos de Grupo Fugitivo.

Las familias de algunos detenidos (citados por Telediario) afirman que el pasado jueves 29 de mayo elementos de la Fiscalía de Jalisco llegaron a domicilios del Ejido Longoria para llevarse a varias personas, posteriormente se les negó información sobre ellos.

Familias de cuatro de los primeros nueve detenidos se han manifestado en Tamaulipas para pedir su liberación, pues afirman que son víctimas de fabricación de culpables. En una manifestación en el puente internacional Reynosa-Hidalgo el pasado 1 de junio gritaron “¡No son delincuentes, son trabajadores de la ladrillera“.

Una de las manifestantes expresó a la periodista Carolina Garza: “Mi patrón Alfredo, mi primo Juan Carlos y mi compañero Fernando, se los llevaron de su casa. Una persona que hizo eso no iba a estar descansando en su casa, quitado de la pena”.

En tanto, Nancy Saucedo, tía de Juan Carlos, mencionó que el jueves se lo llevaron sin orden de aprehensión y se enteraron de su arresto pode redes sociales: “A la esposa de mi sobrino la amenazaron de muerte, le rompieron las llantas de su camioneta, le quitaron sus llaves y su teléfono para que no los siguiera, no sabíamos quién se los había llevado (...) son gente honrada, trabajan en la ladrillera”.

La Fiscalía de Tamaulipas compartió fotos relacionadas con el lugar donde fueron encontrados los cuerpos de los integrantes de Grupo Fugitivo. (Foto: Fiscalía de Tamaulipas)

María Ortiz, familiar de otra de las personas arrestadas el 29 de mayo, dijo a Telediario: “No tengo dónde vivir, rompieron todas las puertas, mi esposo estaba encuerado, lo vistieron de soldado, a mí me metieron al baño y me pegaron, tenía a mi niña en brazos”.

El 2 de junio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció en un comunicado otras tres detenciones: Santos ‘N’, Raúl ‘N’ y Jesús Alejandro ‘N’, a quienes se les aseguraron armas, drogas, dinero en efectivo y 12 vehículos.

Andrés N – señalado por su familia como inocente y víctima de detención violenta.

– señalado por su familia como inocente y víctima de detención violenta. Alfredo N – mencionado por familiares en manifestaciones.

– mencionado por familiares en manifestaciones. Juan Carlos N – su familia también exige su liberación.

– su familia también exige su liberación. Fernando N – detenido con supuesta vinculación a los hechos.

– detenido con supuesta vinculación a los hechos. Santos N (‘Jimmy’ o ‘Metro-47’) – identificado como líder de plaza en Reynosa y autor intelectual del crimen.

– identificado como líder de plaza en Reynosa y autor intelectual del crimen. Raúl N

Jesús Alejandro N

¿Qué pasó con los músicos de Grupo Fugitivo?

Los cinco integrantes desaparecieron el 25 de mayo en Reynosa, Tamaulipas, tras ser contratados para un evento en la colonia Riveras del Río:

Francisco Javier Vázquez Osorio (20 años)

Víctor Manuel Garza Cervantes (21 años)

José Francisco Morales Martínez (23 años)

Livan Edyberto Solís De la Rosa (27 años)

Nemesio Antonio Durán Rodríguez (40 años)

Los familiares de los músicos han expresado públicamente sus dudas sobre la versión oficial y siguen en la búsqueda.

Previo a su desaparición, la banda habría cantado ‘El Dueño del Palenque’, el polémico tema que refiere a ‘El Mencho’, según un video difundido por José Luis Morales; sin embargo, el móvil oficial se sigue investigando.

Claudia Garza, hermana de una de las víctimas, denunció en entrevista con Azucena Uresti que se enteraron por redes sociales del supuesto hallazgo de los cuerpos y que posteriormente las autoridades les aclararon que solo se encontraron fragmentos óseos, no cuerpos completos: “Nada, no hay nada que confirme esa afirmación. No hay prendas, relojes, objetos personales... solo una hipótesis”.