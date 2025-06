Familiares rechazan que integrantes del Grupo Fugitivo estén muertos: ‘Lo que encontraron no señala nada’

Los familiares de los integrantes de Grupo Fugitivo no coinciden con las autoridades de Tamaulipas respecto a que los jóvenes fueron asesinados y calcinados.

La desaparición de los cinco miembros del Grupo Fugitivo es un caso controvertido, porque las versiones de los familiares y las autoridades se contraponen, incluso por las formas en que se realizó el procedimiento para confirmar que los restos óseos hallados pertenecen a los cantantes.

En este intercambio de versiones, los familiares del Grupo Fugitivo aseguraron que los músicos nunca llegaron al lugar en donde se supone se presentarían la noche del domingo 25 de mayo, según las grabaciones de una cámara de vigilancia que se localiza en el lugar contiguo.

“Los muchachos no entraron. Checamos las cámaras del bar y no son los muchachos (ellos se iban a presentar) en una palapa, pero ello ni siquiera pasaron por ahí. Las cámaras que llegamos a ver nosotros no señalan nada. De hecho, lo que se ha encontrado no señala nada que sean ellos porque no se ha encontrado nada, nada más que la camioneta y las calcas, pero nada de objeto personal, nada que digas que tienen alguna relación”, dijeron familiares en entrevista radiofónica con Azucena Uresti.

Familiares de Grupo Fugitivo siguen en la búsqueda y niegan versión oficial. (Foto: Especial).

Familias fueron extorsionadas por redes sociales

Después de la desaparición de los jóvenes y ante la falta de una versión oficial durante varios días, dos familiares dijeron que fueron víctimas de extorsiones. No revelaron el monto que tuvieron que pagar ni si presentaron ante las autoridades alguna denuncia por el acoso que recibieron por Facebook debido a la popularización del caso.

“En lo personal, me dijeron que lo tenían, me pidieron una cantidad, se depositó y nunca me lo entregaron”.

“Igual a mis familiares también, de hecho, incluso de nosotros hemos recibido mensajes de anónimos por Facebook, hablando malas palabras y haciéndonos malos comentarios referentes (a la desaparición)”, compartieron dos familiares, quienes pidieron no revelar su identidad por temor a que puedan ser víctimas de represalias por sus movilizaciones para exigir el esclarecimiento del caso.

¿En qué va el caso de Grupo Fugitivo?

El 29 de mayo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó el hallazgo de restos que encajaban con los cinco músicos desaparecidos.

En una rueda de prensa, el fiscal Irving Barrios aseguró que podría tratarse de José Francisco Morales Martínez (23), Francisco Javier Vázquez Osorio (20), Livan Edyberto Solís De la Rosa (27), Nemesio Antonio Durán Rodríguez (40) y Víctor Manuel Garza Cervantes (21).

La revelación fue puesta en duda cuando los familiares negaron haber sido sometidos a una prueba de ADN o que hubieran asistido a reconocer los cuerpos.

El fiscal de Tamaulipas informó que se detuvo a nueve personas por su presunta responsabilidad en la desaparición y ejecución del Grupo Fugitivo. Señaló que estas personas tendrían vínculos con la célula de ‘Los Metros’, perteneciente al Cártel del Golfo.

Presuntos involucrados en el secuestro y ejecución de los integrantes del Grupo Fugitivo. (Foto: Especial).

Aunque familiares de las personas detenidas niegan que estuvieran involucradas con la organización criminal o en los hechos violentos. La madre de uno de los detenidos aseguró que su hijo es chofer de Didi y que fue arrestado en su domicilio, donde se encontraba su esposa embarazada, a quien golpearon.

Por todas las inconsistencias que denuncian, vinieron a la capital del país para reunirse con autoridades federales y pedir que intervengan en este caso. Aseguraron que se reunieron con Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Gobernación.

“Dijeron que teníamos que llenar algunos oficios y obviamente hay un seguimiento que se tiene que hacer, pero que ellos estaban en toda la disposición de ver de qué manera estar en apoyo en estas búsquedas”, compartieron.