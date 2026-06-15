¿Qué le pasó a Topuria? Peleador de la UFC ‘está hecho un desastre’ tras pelea en la Casa Blanca

El luchador de UFC Ilia Topuria terminó hospitalizado tras sufrir la primera derrota de su carrera profesional en el combate estelar de UFC Freedom 250, celebrado en la Casa Blanca.

El hispano-georgiano perdió el título indiscutido de peso ligero ante Justin Gaethje después de una pelea marcada por el castigo físico acumulado durante cuatro asaltos.

Tras el combate, el presidente de UFC, Dana White, confirmó que el peleador fue trasladado de inmediato a un hospital de Washington D.C. debido al estado en que terminó la pelea.

El directivo aseguró que su principal preocupación era la salud del ex campeón de UFC y admitió que sospechaba una posible fractura orbital, aunque aclaró que se trataba únicamente de una apreciación personal.

¿Qué lesión sufrió Ilia Topuria tras perder con Justin Gaethje?

La principal preocupación médica surgió por el severo daño facial que sufrió el peleador de UFC. En la conferencia de prensa posterior al evento, White explicó que el español abandonó el octágono rumbo al hospital incluso antes de que se oficializara el resultado.

“Topuria está hecho un desastre. Mis planes para él son que vaya a casa y descanse, que tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él. Creo que tiene una fractura orbital”, declaró White ante la prensa en Washington.

En otra comparecencia posterior, el dirigente insistió en que no podía confirmar el diagnóstico. “No soy doctor, pero su ojo parecía indicar que probablemente tiene una fractura orbital. No lo sé, no es un hecho, es solo una suposición”, señaló.

La lesión correspondería a los huesos que rodean la cavidad ocular. Este tipo de traumatismos suele aparecer tras impactos directos en el rostro y puede provocar inflamación, dolor, visión doble y afectaciones en el movimiento ocular.

Topuria peleó contra Justin Gaethje en un combate de la UFC en la Casa Blanca en Washington (EE.UU.). EFE/ Octavio Guzmán (Octavio Guzmán/EFE)

De acuerdo con información de AS, las pruebas médicas realizadas en Washington descartaron fracturas que requieran intervención quirúrgica. El medio reportó que el peleador no necesitará cirugía y que los estudios descartaron daños más graves asociados a la lesión inicialmente sospechada.

La misma información señala que Topuria presenta una fuerte inflamación facial y múltiples contusiones producto de la pelea, pero que el proceso de recuperación podría completarse mediante reposo y rehabilitación.

Sin embargo, el reporte también indica que el regreso al octágono no sería inmediato debido al nivel de castigo físico recibido durante el combate.

¿Cómo se provocó la lesión de Topuria?

El deterioro físico del campeón comenzó a ser evidente durante la segunda mitad de la pelea organizada por los festejos de cumpleaños de Donald Trump. Justin Gaethje incrementó el castigo con golpes al rostro que provocaron una inflamación progresiva en ambos ojos de Topuria.

Al pasar de la pelea, uno de sus ojos estaba prácticamente cerrado. La situación obligó a una revisión médica dentro del propio evento para determinar si podía continuar compitiendo.

La presión de Gaethje aumentó en el cuarto round. El estadounidense conectó una rodilla al cuerpo y varios golpes de poder que terminaron por inclinar definitivamente el combate a su favor.

Aunque Topuria alcanzó su esquina al concluir el episodio, su equipo decidió detener la pelea para evitar que absorbiera más castigo. La decisión significó el final del combate y la coronación de Gaethje como nuevo campeón indiscutido de peso ligero.

La pelea en la Casa Blanca representó un punto de inflexión en la trayectoria deportiva del conocido como ‘El Matador’.

Topuria recibió un fuerte castigo en la cara de Gaethje. EFE/ Octavio Guzmán (Octavio Guzmán/EFE)

Hasta antes de enfrentar a Gaethje, Topuria mantenía un récord profesional invicto de 17 victorias. La derrota no solo puso fin a esa marca perfecta, sino que también le costó el cinturón de campeón de peso ligero de UFC.

Las imágenes posteriores al combate mostraron al peleador con el rostro ensangrentado y una inflamación severa alrededor de los ojos. Su hermano y entrenador, Aleksandre Topuria, lo ayudó a abandonar la zona del octágono tras la detención del combate.

Topuria reaparece en redes tras lesión

Horas después, el propio Topuria reaccionó mediante Instagram y reconoció la superioridad de su rival. “Justin, felicidades. Dijiste que dejarías tu huella en mi cara... y lo has hecho”, escribió.

El ex campeón tambié

n reveló que perdió visión en el ojo derecho durante el primer asalto y que al finalizar el segundo round ya tenía afectaciones en ambos ojos. Aun así, aseguró que no busca excusas por el resultado.

“Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso”, publicó el peleador, quien además anticipó que buscará una revancha frente a Gaethje.