El ‘Bofo’ Bautista: de las canchas a la política... y ahora a los juzgados por fraude

GUADALAJARA.- El ex futbolista Adolfo ‘Bofo’ Bautista saltó a la cancha judicial al ser denunciado por fraude y por delitos contra la dignidad de las personas, lo que antes se conocía como difamación.

La consultora política Jaque Marketing, la cual operó la imagen del ex jugador de las Chivas durante su campaña como candidato, lo acusó de no haber pagado los servicios publicitarios contratados.

Al respecto, el ‘Bofo’ alegó que él sí pagó a la empresa los gastos generados en la etapa proselitista: 37 mil pesos que se erogaron para la compra de publicidad y demás elementos, como parte de su campaña, en su calidad de candidato a diputado federal por el Distrito 11.

Bautista señaló que el corporativo de marketing político también causó detrimento al cantante Vicente Fernández Jr y su novia Mariana González Padilla, también candidatos del Partido Encuentro Solidario, quienes buscaron las diputaciones locales por los distritos 20 y 3 respectivamente.

Al momento, ni el ex deportista, ni el artista y su pareja sentimental, han comparecido a los juzgados.El detrimento económico supera los 237 mil pesos, porque no cubrieron tampoco los honorarios de la consultora, expuso la directiva Sandra Larios, quien agregó que ‘el Bofo’ no se ha pronunciado por una conciliación, y les cerró la comunicación.

La empresa consultora ratificó la denuncia de fraude, y adjuntó las facturas no pagadas, y la Fiscalía Central del estado de Jalisco la radicó con el número carpeta 54543/2021.

En tanto la denuncia contra la dignidad de las personas se encausó con carpeta de investigación 54543/2021.