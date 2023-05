Juan Osorio reacciona a demanda por supuesta violencia intrafamiliar: ‘Eso tiene otro trasfondo’

Una de las exparejas de Juan Osorio entabló un proceso legal en su contra al acusarlo de supuesta violencia intrafamiliar, por lo que el productor reaccionó luego de que se diera a conocer el delito por el que Emireth Rivera quiere llevarlo a la corte.

Fue entre 2006 y 2015 que la pareja mantuvo una relación, por lo que a poco más de 7 años de haberle puesto fin es que ella se decidió a iniciar una demanda ante las autoridades; ya hubo una primera audiencia, la cual se llevó a cabo el pasado 2 de mayo en la Fiscalía de la Ciudad de México.

¿Qué dijo Juan Osorio sobre la demanda de su ex en su contra?

El productor de Televisa en proyectos como El amor invencible o El último rey: El hijo del pueblo, bioserie no autorizada de Vicente Fernández protagonizada por Pablo Montero, aseguró que se encuentra actualmente en ese asunto junto a sus abogados, aunque no pudo dar detalles porque se le prohibió hablar al respecto hasta que haya una resolución del caso.

Sin embargo, se confesó sorprendido. “Por supuesto. Me conocen de todos estos años, no soy así. Pero obviamente las personas nunca sabemos cómo reaccionan. Vamos a esperar que dicen mis abogados que están a cargo de esa situación”, expresó ante los medios de comunicación.

Desde su punto de vista “eso tiene otro trasfondo”, pero evitó hablar del tema hasta que se de por concluido. “En el momento que pase algo, lo que sea, lo daré a conocer; nunca me he escondido”.

Osorio argumentó estar tranquilo. “Soy una gente que, por años, me conocen como soy. Y me extraña muchísimo, pero no me sorprende porque hay resentimientos por lo que las personas tienen ese tipo de razones. Hay una cita de una audiencia y en cuanto pase ya habré informado cómo vamos. El que nada debe, nada teme. Me siento muy tranquilo”.