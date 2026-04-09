Aprueban jornada laboral de 40 horas... pero no garantiza dos días de descanso

Tras la aprobación de la reforma laboral de 40 horas, la oposición reclamó que la promesa había sido con dos días de descanso. (Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

Con 104 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó la modificación a la Ley Federal del Trabajo para establecer la jornada de 40 horas; sin embargo, no garantiza el acceso a dos días de descanso, acusó la oposición.

Opocisión reclama dos días de descanso

“La promesa fue del descanso de fin de semana, la realidad es una reducción de dos horas por año que no garantiza un día más de descanso. México sigue siendo el país de la OCDE con más horas trabajadas y con uno de los PIB por hora trabajado más bajos”, recordó la priista Carolina Viggiano.

¿Cómo se pagarán las horas extra tras la jornada laboral de 40 horas?

Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, afirmó que no sólo es el tema de los descansos sino que, aparte de que se aumentan las horas extra se cambia el pago.

“Se modifican las condiciones de pago de horas extra, cambiando el inicio del cómputo de las horas extras. Si antes se pagaba al triple a la hora 10, ahora será a partir de la 13”, explicó el emecista.

“Eso implica en términos económicos una protección a los ingresos del trabajador frente a jornadas prolongadas”, agregó.

Por su parte, Raymundo Bolaños, del PAN, destacó que si bien es positivo que empleador y empleado puedan negociar de común acuerdo la jornada laboral, se mantiene una “disparidad en la capacidad de negociación”, y no se garantizan los días de descanso.

En tanto, deja en vulnerabilidad a las pequeñas y medianas empresas, que son las primeras en resentir el ajuste, pues “no se establecen incentivos ni apoyos fiscales para un plan diferenciador por sector”.

La modificación pasará a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo.