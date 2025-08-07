Amparo a Lorenzo Córdova: Este fue el insulto por el que lo señalan en los libros de texto de la SEP

Lorenzo Córdova obtuvo un amparo para no ser mencionado por los libros de la SEP.

Lorenzo Córdova logró su cometido, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio el amparo para que los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sean editados y eliminen el comentario racista que realizó en 2015.

La Segunda Sala de la Corte, que vivió este miércoles la última sesión de su historia, ordenó a la SEP eliminar la mención en la que ponen a Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) como un ejemplo de persona violenta que ejerce discriminación.

El tema a discusión en la Corte se definió por una votación de 3 a 2, misma en la que las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres se pronunciaron en contra del amparo, y el desempate estuvo a manos de Jorge Mario Pardo, quien estuvo de acuerdo con Córdova.

Lorenzo Córdova, rival de la reforma electoral fallida del expresidente Andrés Manuel López Obrador, expresó que hacerlo ver como una persona que discrimina y es violenta es algo inconstitucional, inconvencional, falso y abusivo, de lo cual responsabilizó a las autoridades e incluso al exmandatario.

¿Por qué los libros de la SEP acusan a Lorenzo Córdova de violentador y racista? Este fue su insulto

Los libros de texto gratuitos de la SEP de Proyectos Comunitarios, que comenzaron a expedirse desde 2023 para los alumnos de sexto grado de primaria, mencionan a Lorenzo Córdova como un ejemplo de discriminación.

Esto lo hacen a través de una línea del tiempo en la que se le pide a los alumnos imaginar cómo será el mundo en 2050 si no se hace algo para erradicar las conductas violentas y discriminatorias.

La línea del tiempo menciona en 2015 que, “en México, el presidente del Instituto Nacional del INE, Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”.

¿Qué pasó ese año? Bueno, en aquellos tiempos se dio a conocer una llamada telefónica de Lorenzo Córdova en Edmundo Jacobo Molina, en la que se escucha el entonces consejero presidente del INE decir esto:

“Ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas... ¡No ma... Ca...! Hay que escribir... ¿te acuerdas? Unas crónicas marcianas desde el INE... Es que, desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto... No te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabr*n jefe, me decía: ‘Yo, jefe, gran nación Chichimeca. Vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’“, se escucha en la llamada filtrada.

Lorenzo Córdova, ahora opositor a la CURP biométrica, dice con ironía que no cree que realmente hable así, e incluso considera que “vio mucho Llanero Solitario”.

“¿Sabes qué le faltó decir? ‘Yo gran jefe toro sentado, líder gran nación Chichimeca’... ¡No! Está de pánico, pero, o acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabr*n", continuó Lorenzo Córdova.

El exconsejero presidente del INE no negó esos comentarios en la conversación filtrada; sin embargo, sí mencionó que al mencionarlo de esa manera en los libros de la SEP es una “clara contravención a mis derechos humanos”.