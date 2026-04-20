EU restringe visas a 75 pesonas que son familiares o asociados del Cártel de Sinaloa

El Departamento de Estado de EU no dio una lista con los nombres de las personas a las que se aplicaron restricciones de visas.

El Gobierno de Estados Unidos ‘golpeó’ al Cártel de Sinaloa al imponer restricciones de visas a “familiares o asociados cercanos” a uno de los grupos criminales más violentos de México.

Marco Rubio, secretario de Estado, dijo que la imposición de restricciones de visas se aplicaron a 75 personas bajo la Orden Ejecutiva 14059, “que establece sanciones contra personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito global de drogas”.

“El presidente Donald Trump está utilizando todo el poder de Estados Unidos para erradicar a los cárteles narcoterroristas que operan en el hemisferio”, afirmó en un mensaje publicado en X (antes Twitter). El Cártel de Sinaloa es uno de seis grupos criminales designados como organizaciones terroristas por la administración de EU.

“La imposición de restricciones de visa a narcotraficantes, sus familiares y sus asociados cercanos no solo impedirá su ingreso al país, sino que también busca funcionar como un elemento disuasivo frente a la continuidad de actividades ilícitas”, agregó Rubio.

La semana pasada, cuatro miembros de una familia fueron arrestados en Los Ángeles por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa y decenas de cargos relacionados con el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y armas de fuego.

Gabinete de Seguridad detiene a integrantes del Cártel de Sinaloa

Dos presuntos miembros de Los Chapitos fueron detenidos en el norte de México, además de que se se les incautó droga con un valor estimado de 2.5 millones de pesos.

Los detenidos fueron identificados como Efraín Díaz Martínez y Jesús Miguel Aispuro Figueroa, ubicados en el tercer y cuarto nivel de Los Chapitos, respectivamente.

Según fuentes federales, las acciones derivaron de la aprehensión el pasado 30 de marzo de Saúl Iribe Escobosa, alias Tío Miguel, quien fungía como jefe de una célula de narcomenudeo y, tras cuya captura, Efraín Díaz fue identificado como su sucesor dentro de la organización.

En el operativo, se aseguró además un fusil Barrett, entre diversas armas de fuego, así como droga, granadas, equipo táctico y una camioneta blindada.

“Con estos aseguramientos, se estima una afectación económica a la estructura financiera de la organización delictiva por un monto aproximado de 2 millones 500 mil pesos“, indicaron.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar).

Con información de EFE