Con Operación Limpieza cumplimos con una política de protección de los derechos de propiedad industrial: Santiago Nieto

Monterrey, NL, 6 de julio.- El IMPI realizó un segundo operativo donde se decomisaron 1, 865 piezas de mercancía apócrifa de la marca TIGRES, con un valor de 1,123, 236.00 pesos, con la presencia de su Director General, Santiago Nieto Castillo, inspectores de la Institución y autoridades del gobierno del estado de Nuevo León.

Los operativos tuvieron como finalidad asegurar toda aquella mercancía apócrifa que ostenta la marca TIGRES UANAL Y DISEÑO, debidamente registradas ante el IMPI, y de las cuales la UANL y el Club de futbol TIGRES son los titulares de la marca.

Se aseguraron principalmente productos textiles como playeras, jerseys, pants, bufandas, mochilas, guantes de fútbol, entre otros artículos deportivos.

Cabe mencionar que en una primera acción como parte de la estrategia 'Operación Limpieza’, se realizó la destrucción de 9 mil 561 productos infractores de las marcas Nike y Jordan, prendas de vestir, calzado y/o accesorios y embalajes que fueron asegurados en abril pasado en los municipios de Monterrey, San Nicolás, Guadalupe y Apodaca, Nuevo León.

Santiago Nieto Castillo destacó que este tipo de operativos constituyen un logro del Gobierno Federal en alianza con los gobiernos estatales en la lucha para combatir la piratería y el contrabando en nuestro país, con el propósito de salvaguardar la distribución de mercancías originales, el prestigio de las marcas registradas ante el IMPI, y evitar que los productos de procedencia ilícita generan riesgos en la salud y vida de la población, además de causar perjuicio a la industria nacional.

Con “Operación Limpieza”, estamos dando cumplimiento a una política de protección de los derechos de propiedad industrial, y ha permitido el aseguramiento de más de un millón de productos pirata, con un valor aproximado de 855 millones de pesos, afirmó.