Vaya trabajo de Santiago Nieto

De manera silenciosa, pero muy eficaz, el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a cargo de Santiago Nieto, está haciendo un trabajo fundamental. Uno de los ingredientes fundamentales del Plan México es la innovación tecnológica. Y un componente esencial de ésta son las patentes. Bueno, pues Nieto está buscando acelerar el proceso de registro de las patentes en México para estar en estándares internacionales. Además, hay todo un esfuerzo en materia de denominaciones de origen y marcas colectivas. Ojalá todos los elementos relacionados con el Plan México estuvieran actuando como lo está haciendo Nieto.

El garrote y la zanahoria

Un día después de tremendo zarpazo que propinó Trump, asegurando que en México gobiernan en buena medida los cárteles, ahora le lanzó una flor a la presidenta Claudia Sheinbaum, “una mujer maravillosa”. Resulta que no sólo fue receptivo, sino que copiará la estrategia mexicana contra las adicciones. “Ella (Sheinbaum) hizo referencia a los valores familiares (...) pero además de esto, (dijo) ‘invertimos para informar a la población sobre el consumo de las drogas’. Cuando ella dijo esto, pensé ‘¡Qué gran idea!’”, comentó el republicano en un encuentro en Miami, y aseguró: “Vamos a invertir 100 millones para comenzar. Iba a llamarla para decírselo. Gracias, le agradezco a la Presidenta de México (...) Vamos a hacer una vasta campaña de información sobre el efecto de las drogas”.

La abogada Ibarra Olguín puede dar sorpresa

En el proceso de elección judicial no pierda de vista a la abogada Ana María Ibarra Olguín, es uno de los mejores perfiles, por su trayectoria y su sensibilidad social, además de su probada capacidad técnica en temas de justicia constitucional. Es maestra en derecho por la Universidad Panamericana y participante en el doctorado de la Univerisad de Virginia, además de haber trabajado en las Naciones Unidas. Puede ser una de las revelaciones en este proceso de elección judicial.

Monreal y los políticos ‘puros’

Con una confesión personal, el líder morenista Ricardo Monreal tomó distancia y evitó hacer críticas a Miguel Ángel Yunes Márquez por querer afiliarse a Morena. “No voy a descalificar a nadie, no tendría autoridad. Yo vengo de cuatro partidos. Imagínense que yo cuestione a los que llegan. Yo estuve militando en el PRI, luego en el PRD, en el PT, en Convergencia y ahora en Morena”, recordó. Y admitió ante reporteros: “Yo no puedo ser impoluto, es decir, ‘yo puro los puros’, no, yo no creo eso”. Dejó el tema y mejor envió saludos a Rocío Nahle y a Salomón Jara...

Otra vez, en el limbo los juicios de desafuero

De la noche a la mañana, el activismo del hoy morenista Hugo Eric Flores se esfumó. Como presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados inició muy decidido a ir “con todo” en los juicios de desafuero en contra del senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y del exgóber de Morelos y hoy diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco. Pero, como por arte de magia –o quizá más bien por una llamada–, le bajó a su volumen y van ya dos ocasiones que pospone la reunión de su comisión. Ante la prensa, sólo afirma cortante que “no se tiene aún la información solicitada a la fiscalía de Morelos”. Y de Alito tampoco hay nada todavía. ¿Se irán estos casos también a la congeladora?

Responsabilidad presidencial

La presidenta Claudia Sheinbaum, desde el lunes, ha tenido que realizar sus conferencias y reuniones privadas visiblemente resfriada. Ayer, sin embargo, al encabezar la ceremonia del 112° Aniversario del Día del Ejército Mexicano en Cerralvo, Nuevo León, la mandataria pareció sufrir una recaída, ya que se intensificaron visiblemente las molestias respiratorias, y es que el frío se dejó sentir en la entidad gobernada por el emecista Samuel García. “Muy buenos y fríos días”, dijo la mandataria, quien, resfriada, sigue trabajando.