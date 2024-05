Mala calidad del aire: ¿Cuándo se activa la Fase 2 de la contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

La contingencia ambiental NO cede en CDMX y el Estado de México. Este jueves 16 de mayo, ambas entidades registraron altos niveles de contaminación por cuarto día consecutivo.

No obstante, minutos después de las 17:00 horas de este jueves, las autoridades tomaron la decisión de suspender la contingencia ambiental ante la reducción de los contaminantes.

Pese a la mejoría en los niveles de contaminación y luego de tres días de Doble Hoy No Circula y ante la mala calidad del aire que se registra en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), una pregunta ‘inunda’ el ambiente.

¿Que es la contingencia ambiental? De la Fase 1 a la Combinada

En el caso de la CDMX y el Estado de México se conoce como contingencia ambiental a los altos niveles de contaminación que se registran en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Hace años, las autoridades ambientales dieron a conocer las reglas que se ponen en marcha cuando hay una contingencia ambiental. De acuerdo con el programa para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas existen tres etapas:

Fase 1

Fase 2

Fase combinada

Programa de contingencia ambiental: ¿Cuando se activa la Fase 1, qué significa?

La Fase 1 de la contingencia ambiental se aplica cuando se registran 150 puntos o más de ozono, partículas PM10 o partículas PM2.5. (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El documento establece que la Fase 1 de la contingencia ambiental se aplica cuando se registran 150 puntos o más de contaminación. Esos 150 puntos pueden ser por contaminantes como ozono, partículas PM10 o partículas PM2.5.

Para esos casos es necesario que el valor máximo supere los valores descritos en una o más de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire localizadas dentro del área urbana.

De forma automática, cuando la CAMe activa una contingencia ambiental se informa sobre la puesta en marcha del Doble Hoy No Circula en la Ciudad y el Estado de México; sin embargo, no es la única medida que se aplica.

Además de las restricciones a la circulación vehicular, se realizan recomendaciones con el objetivo de preservar la salud de las personas y se limitan las actividades industriales.

Entre las medidas se encuentran:

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

¿Cuándo se activa la Fase 2 de la contingencia ambiental?

La Fase 2 de contingencia ambiental es la etapa más fuerte cuando hay mala calidad del aire en CDMX y el Estado de México. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que la Fase 2 de la contingencia ambiental se activa cuando se registran 200 puntos o más de contaminación.

Para determinar la activación de la Fase 2 de la contingencia ambiental se toman en cuenta tres tipos de contaminantes, como ocurre con la Fase 1. Es decir, se deben registrar el nivel de ozono, partículas PM10 o partículas PM2.5.

En el caso de la Fase 2 de la contingencia ambiental es necesario que el valor máximo supere los valores descritos en una o más de las estaciones de monitoreo localizadas dentro del área urbana.

¿Qué implica la Fase 2 de la contingencia? ¿Qué autos no circulan en contingencia fase 2?

Esta etapa de la alerta ambiental implica medidas más restrictivas para la circulación vehicular y para la operación de industrias.

Si se activa una Fase 2 de contingencia ambiental, la CAMe está obligada a informar cómo aplicará el Doble Hoy No Circula, así como las medidas para preservar la salud de las personas y para reducir los altos niveles de contaminación.

¿Qué es la fase combinada de contingencia ambiental?

Se trata de una etapa entre las Fases 1 y 2. De acuerdo con el el programa para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas la fase combinada de la contingencia ambiental implica dos escenarios:

Más de 150 puntos de ozono y más de 140 puntos de partículas PM10 o PM2.5

Más de 140 puntos de ozono y más de 150 puntos de partículas PM10 o PM2.5

¿Cuándo se quita la Fase 1, 2 y Combinada de la contingencia ambiental?

La contingencia ambiental en la CDMX y el Edomex tiene tres etapadas (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

El documento oficial establece que para la suspensión del Programa en sus Fases I, II o Combinada se deberán considerar las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevalecientes.

La explicación más sencilla es que las contingencias ambientales se desactivan cuando se registran menos de 150 puntos de contaminación y se prevén condiciones favorables para la dispersión de partículas contaminantes.

La Fase Combinada de una contingencia ambiental solo se desactiva cuando se registran menos de 150 puntos y de 140 puntos de los dos contaminantes que provocaron la alerta ambiental. En este caso también se toma en cuenta el pronóstico meteorológico, es decir, que se esperen condiciones favorables para la dispersión de contaminantes, como puede ser cuando hay lluvias en CDMX y el Estado de México o cuando hay viento que permita la circulación de las partículas contaminantes.

Estas son las medidas que se toman en cuenta para la activación de la Fase I y Fase II contingencia ambiental. (Especial)

¿Cómo saber si sigue la contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

Luego de activar una contingencia ambiental, la Comisión Ambiental de la Megalópolis se encarga de informar periódicamente de las condiciones de contaminación. Por lo regular emite reportes a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas.

En sus reportes, la CAMe establece si continúa la contingencia ambiental, si se suspende o si en un reporte posterior dará a conocer las medidas que se aplicarán a partir de las condiciones de contaminación y del pronóstico meteorológico. El Financiero realiza un reporte puntual y hora por hora de la calidad del aire en la Ciudad y el Estado de México con el objetivo de informar y que se puedan tomar las previsiones correspondientes.