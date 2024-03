Samuel García presenta plan ‘agresivo’ contra la contaminación por enfermedades de su hija Mariel

Debido a que la pequeña Mariel, hija del gobernador Samuel García, presentó problemas de salud agravados por la mala calidad del aire que se presenta en la zona metropolitana de Monterrey, el jefe del Ejecutivo estatal anunció un plan que calificó de ‘agresivo’, con el que busca reducir las emisiones contaminantes a la brevedad.

“Tuvimos que llevar a Mariel con un pediatra neumólogo, llevaba mi niña como 9 días con mucha tos, se le dieron todos los medicamentos que nos recetaron y cada vez se ponía peor. Hablando con el doctor me dijo que ha subido bastante el tema de enfermedades respiratorias, sin duda por la contaminación”, dijo el gobernador.

Reveló que intensificará las acciones en contra de las empresas contaminantes que operan en el estado, mediante un plan que tiene como eje rector cinco acciones estratégicas.

García Sepúlveda dijo que en la metrópoli regia los principales contaminantes son la refinería de Pemex en Cadereyta, las pedreras, la industria, automóviles y el transporte público.

Para ello, informó que convocó de emergencia a su gabinete para comenzar a implementar la estrategia a la brevedad.

“Transporte público, vamos a renovar todas las unidades, unidades bajas en emisiones que reducen 96 por ciento las emisiones. Al mismo tiempo, para que haya menos carros, (vamos a implementar) un programa masivo de viajes gratis para que la gente decida mejor usar el transporte público”, explicó.

Con estas acciones, el mandatario aseguró que se reducirán en gran medida las emisiones, así como el intenso tráfico que colapsa las avenidas de los municipios metropolitanos y que además contribuye a la mala calidad del aire.

En cuanto a Pemex señaló que ya podrán inspeccionar la planta ubicada en el municipio de Cadereyta.

“En el tema de refinería ya nos dieron una suspensión definitiva, no vamos a escatimar, vamos a ir a inspeccionar hoy mismo a que nos demuestren que todas las inversiones que prometió el presidente se hayan aplicado y estén reduciendo”, señaló Samuel García.

Aseguró que de aplicarse las inversiones prometidas en filtros de la refinería se habrían reducido hasta en un 93 por ciento las partículas hacia la ciudad Monterrey.

Respecto a las pedreras, dijo que están todas clausuradas, a pesar de que el pasado martes cuando la Secretaría de Medio Ambiente emitió una alerta por fuertes vientos, un recorrido periodístico demostró que seguían operando.

En lo respecta a la industria, señaló que la Caintra les demostró que están invirtiendo 7 mil millones de pesos en filtros, calderas y procesos para reducir emisiones.

“Vamos a atacar de manera muy agresiva, no me importa el costo, ni político, ni me importa el costo económico, ya basta de niños enfermos en Nuevo León por la contaminación”, sentenció.