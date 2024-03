Música banda en Mazatlán: ¿Quién es Ernesto Coppel Kelly, el hotelero que quiere prohibirla?

¿Será que la gentrificación llegó a Mazatlán? En redes sociales comenzaron a surgir estos comentarios, luego de que se dio a conocer que los hoteleros de la zona buscaron prohibir la tradicional música de banda, debido a ‘’las molestias’' que ocasiona a los turistas extranjeros.

“En nuestro hotel la queja más grande que tenemos es el tema del ruido, no solamente en la playa con las bandas, también con todos los bares y antros y todo lo que está en la vialidad que nos pasa de frente”, señaló Ben Berdejo, gerente del hotel Double Three By Hilton de Zona Dorada, en un video que desató numerosas críticas.

A este hotelero se sumó Ernesto ‘Neto’ Coppel Kelly, quien pidió ‘poner en orden’ a las agrupaciones de banda. Dijo que son un escándalo y un desastre en las playas.

‘’No dejan descansar a la gente. Yo tengo quejas de cientos de turistas americanos que me dicen que no volverán a Mazatlán por el escándalo y el ruido’', aseguró el propietario de la cadena de hoteles Pueblo Bonito.

Después, las bandas musicales se manifestaron para llegar a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Mazatlán y los dos sindicatos de músicos, para establecer un reglamento durante Semana Santa 2024 para que los grupos musicales puedan tocar en la playa.

Él es ‘Neto’ Coppel Kelly, ‘enemigo’ de la tradicional música de banda en Mazatlán

Ernesto Coppel Kelly es un empresario dedicado a la hotelería y experto en bienes raíces turísticos. Fundó los resorts Pueblo Bonito, hoteles de cinco estrellas en Mazatlán y Los Cabos.

Su trabajo permitió la consolidación del concepto de ‘tiempos compartidos’ en la industria hotelera. Ha ganado varios premios y reconocimientos en la industria y fue parte de la séptima temporada del programa de emprendedores Shark Tank en 2022.

Algunos de sus reconocimientos son el premio al Empresario del Año en Turismo por la Cámara Nacional de Comercio; y el Five Star Diamond Award por The American Academy of Hospitality Sciences, en los años 2004 y 2005.

Según su sitio web, el empresario nació el 10 de septiembre de 1947, en Mazatlán, Sinaloa. Creció en el centro de la localidad y se dedica a la industria de los hoteles de lujo desde 1987.

Libros que ha escrito el empresario Coppel Kelly. (Especial).

Ha escrito tres libros: El Camino a la Tierra Prometida, La Cocina y el Arte de Pueblo Bonito y La Creación de Pueblo Bonito.

Con información de Carlos Velázquez.