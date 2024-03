‘No más ruido plebes’: Critican a hoteleros por querer prohibir música de banda en Mazatlán

En pleno inicio de Semana Santa, una controvertida medida impuesta por hoteleros de Mazatlán, Sinaloa, ha ocasionado un intenso debate en las redes sobre gentrificación, turismo y música banda.

Todo comenzó cuando empresarios de algunas cadenas hoteleras expresaron su molestia por el “ruido” generado por los negocios aledaños y los centros nocturnos, pero principalmente por el “escándalo” ocasionado por las agrupaciones de música banda, las cuales suelen ser contratadas para tocar en las playas.

¿Qué dijeron los hoteleros de Mazatlán sobre la música banda?

Mazatlán, conocido por ser uno de los destinos de playa más visitados del país con antros, bares y un ambiente de fiesta, se convirtió en tema de conversación luego de que un grupo de empresarios se pronunciaran a favor de restringir la música regional mexicana en algunas zonas del malecón, pues aseguran que el ruido es una de las quejas más frecuentes entre sus huéspedes.

“En nuestro hotel la queja más grande que tenemos es el tema del ruido, no solamente en la playa con las bandas, también con todos los bares y antros y todo lo que está en la vialidad que nos pasa de frente”, señaló Ben Berdejo, gerente del hotel Double Three By Hilton de Zona Dorada, en un video que desató numerosas críticas.

La polémica inicial surgió con una grabación, tomada en la terraza del hotel, frente a la playa, en el que se muestra a varios turistas reunidos para escuchar un recital de música, el cual se ve interrumpido por una banda sinaloense que comienza a tocar a pocos metros del lugar. Según refiere Berdejo, fue a partir de este video que los hoteleros pidieron reunirse con las autoridades locales.

Hoy en “Mexicanos casos de la gentrificación real” presentamos: la prohibición de la banda en las playas de Mazatlán. 🧵



Parece que el suceso de este video tuvo repercusiones (quejas de turistas) en la bonita actividad de muchos músicos que se ganan la vida en la playa 😡 pic.twitter.com/fn7CeZABlE — Príncipe Zuko de la Nación del Fuego 🔥 (@YosoyJames) March 26, 2024

Posteriormente, medios locales dieron a conocer otro video en el que el empresario Ernesto ‘Neto’ Coppel Kelly apoya la prohibición y pide “poner en orden” a las agrupaciones de música banda.

“Las bandas, a mí me gusta la música de banda, pero son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas. No dejan descansar a la gente. Yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen ‘no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y el ruido’”, afirmó el propietario de la cadena de hoteles Pueblo Bonito.

La discusión se avivó cuando usuarios de X difundieron un cartel, escrito en inglés y español, en el que se advierte que “está prohibida la contratación de cualquier grupo musical o banda en el área de playa” frente a un condominio concesionado, lo que provocó la indignación en las redes y acusaciones de gentrificación por parte de turistas extranjeros.

El tema ha generado diversas reacciones, tanto de turistas nacionales, como de vecinos, empresarios y músicos de la región. Estos últimos han exigido respeto a la cultura popular y a las tradiciones en México, pues aseguraron que este tipo de música es representativa de Sinaloa, además de que solo de esta forma pueden llevar el sustento a sus familias.

“A los gringos les encanta México sin los mexicanos y sin la cultura mexicana moderna. Literalmente Mazatlán se conoce como la “Cuna de la Banda Sinaloense”, comentó al respecto un usuario en redes.

Por quejas de turistas extranjeros, hoteleros pidieron regular la música banda en playas de Mazatlán (Foto: @TerrorRestMX)

¿A qué acuerdo llegaron músicos y hoteleros de Mazatlán?

De acuerdo con el Sol de Mazatlán, el pasado 21 de marzo, autoridades, hoteleros y músicos sostuvieron una reunión previo al periodo vacacional de Semana Santa para llegar a un entendimiento sobre el exceso de ruido en la zona.

Tras el encuentro, el acuerdo determinó que habrá un horario límite para que las bandas puedan tocar en las zonas de playa, el cual se estableció a las 7:00 de la tarde para evitar molestar a los huéspedes que llegan al puerto a descansar.

De igual modo, se decidió que habrá áreas asignadas para las bandas, las cuales, además, tendrán un número específico de integrantes para “no generar contaminación acústica”. Lo anterior, debido a que se ha detectado que hay hasta 15 agrupaciones tocando al mismo tiempo.