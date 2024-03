¿Cuándo terminan las vacaciones de Semana Santa? Esto dice el calendario de la SEP

Los alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) arrancaron su periodo vacacional por Semana Santa desde la semana pasada; sin embargo, algunos podrían preguntarse cuándo regresan a clases.

Aunque los días de Semana Santa no están marcados dentro de la Ley Federal del Trabajo como día descanso obligatorio, algunas empresas y entidades públicas suelen dar a los trabajadores Jueves y Viernes Santo como día de descanso; sin embargo, los estudiantes gozan hasta de dos semanas de vacaciones.

¿Cuándo se terminan las vacaciones de Semana Santa?

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2023-2024 de la SEP, las y los alumnos de educación básica comienzan su periodo vacacional este lunes 25 de marzo y concluye el próximo viernes 5 de abril, por lo que niños y adolescentes tendrán que presentarse a las aulas el próximo lunes 8 de abril.

Sin embargo, dos estados extenderán el puente vacacional debido al eclipse total de Sol que dará un espectáculo visual el 8 de abril.

Se trata de Durango y Sinaloa, cuyas dependencias anunciaron que no habrá labores académicas sino hasta el martes 9 de abril.

La Secretaría de Educación de Durango señaló que en los municipios de la Comarca Lagunera, donde se concentrarán científicos e investigadores, no habrá clases, pues se dará este día a una parte de los docentes y los alumnos para que puedan disfrutar de este fenómeno desde sus casas con las debidas protecciones.

En el resto de los municipios no se han suspendido las clases, pero las escuelas darán la opción de acudir o no a las instituciones, por lo que serán los padres de familia quienes decidan si sus hijos acuden o no a la escuela.

En Sinaloa, el regreso a clases, luego de Semana Santa, será hasta el martes 9 de abril, para garantizar la seguridad de las y los niños de Educación Básica durante el eclipse solar total. La encargada del Despacho de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Catalina Esparza Navarrete, dijo que en reunión del Comité Estatal para el Eclipse Solar Total 2024, se acordó esta medida para que las y los niños puedan apreciar este fenómeno astronómico en forma segura desde sus hogares y bajo el cuidado de sus madres, padres o tutores.