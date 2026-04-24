Consejera del INE niega ahorro con elección del Poder Judicial en 2027

Rita Bell López, Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que no habrá ahorro con la elección del Poder Judicial en 2027 (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Hacer la elección judicial junto con la intermedia de 2027 no generará grandes ahorros y solo duplicará funciones para el personal del Instituto Nacional Electoral, afirmó la consejera Rita Bell López al participar en el foro Fortalecimiento de las Elecciones Judiciales, organizado por el senador Javier Corral.

“En efecto no hay un ahorro, en algún momento dijeron que la capacitación que se diera fuera para las dos elecciones, pero tienen diferencias y no es posible. Y lo local tiene su propia capacitación. Y eso es el costo más grande de la elección porque son personas que se contratan de manera temporal”, dijo.

Una primera proyección que se tiene es de 15 mil millones de pesos del costo de la elección, pero no solo eso “sino que implica duplicar funciones”.

Recordó que la última elección federal, en la que se eligió el Ejecutivo, se gastaron ocho mil millones de pesos, y la primera elección judicial costó seis mil millones de pesos.

Diputados proponen mover elección judicial al 2028

Un grupo de diputados federales de Morena presentó una iniciativa de reformas a la Constitución para cambiar al 2028 la elección del segundo paquete de juzgadores del Poder Judicial.

Propone también que sea un Comité Único de Evaluación, integrado por representantes de los tres poderes de la Unión, el que concentre la evaluación de los aspirantes y que se apliquen exámenes de conocimientos elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial y aplicados por universidades públicas.

La propuesta del diputado Ramírez Cuéllar plantea que la nueva elección judicial sea hasta el primer domingo de junio de 2028, y no en junio del 2027, junto a la elección federal, como está en la ley.

Expone que la elección de las personas juzgadoras requiere de un entorno que privilegie la evaluación de méritos técnicos y preserve la percepción de imparcialidad del Poder Judicial, y advierte que la simultaneidad con contiendas partidistas puede desdibujar esa frontera.