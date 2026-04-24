Demandas colectivas ruidosas, pero ¿exitosas?

Pese a que en otros países, principalmente Estados Unidos, las demandas colectivas son prácticamente el pan de cada día, en México se tienen alrededor de 35 acciones masivas registradas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) al cierre del año pasado, muchas de ellas, concluidas vía un convenio judicial.

Andrea Marván (Ilustración de Lorena Martínez)

En los últimos años, la Profeco presentó acciones por incumplimientos en contratos, fallas de servicios o cancelación de conciertos en contra de una variedad de empresas. Por mencionar algunas fue contra Tu Casa Express, Ideas Residenciales, Vivienda del Bajío, D’Europe Muebles, Whirlpool México, Interjet, Funticket; la más reciente fue el año pasado contra WalMart y Bodega Aurrera por incumplimiento en ventas en línea, y no descarte que esté armando alguna en contra de Magnicharters en donde hizo el llamado a clientes afectados a sumarse a la acción colectiva.

Eso sí, los montos reclamados contra lo ganado muchas veces son más bien el reembolso de lo que el cliente había comprado y no recibió el servicio, por lo que el anuncio hecho por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) que lleva Andrea Marván, que presentó una demanda colectiva con el objetivo de que 53 empresas que se coludieron durante más de 10 años en la Ciudad de México, Estado de México, y distintas localidades en Colima, Tamaulipas y Sinaloa, reparen los daños ocasionados a los consumidores afectados, será interesante el cálculo que realizará para estimar cuánto recibiría cada cliente, que fue afectado por esa colusión.

Y es que la acción tiene su origen porque la CNA descubrió que Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas, y Gas Metropolitano se pusieron de acuerdo para manipular precios y repartirse la clientela y por ello cobraron sobreprecios que derivaron en un daño a los consumidores por más de 13 mil millones de pesos.

A las empresas señaladas –a las que no sólo se les impusieron multas administrativas–, sino que buscan que reparen el daño causado a la sociedad por el sobreprecio con el que se vendió el gas en la última década; aunque se prevé un difícil proceso.

Recordemos que el gas LP es un bien de uso cotidiano en los hogares mexicanos: 8 de cada 10 familias lo utilizan como principal combustible para la preparación de alimentos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares y ahora con la demanda en marcha, buscan que se otorguen descuentos sobre el precio del energético a todos los consumidores de las zonas afectadas. El llamado está hecho, los abogados públicos listos y seguramente consumidores también, un juicio que hay que seguir.

Seguridad Pública, pendiente en Morelos

Margarita González (Ilustración de Lorena Martínez)

El primer trimestre del año no fue el mejor para Morelos gobernado por Margarita González, y es que, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SESNP), la violencia no cede. Incluso los delincuentes no dudan en ingresar a supermercados o alrededores para asaltar. Los datos entre enero y marzo sumaron más de 12 mil presuntos delitos, con tendencia al alza.

Son dos los delitos que más afectan: la violencia de género, reflejada en el reporte de estudiantes desaparecidas durante el primer trimestre, y los llamados delitos de alto impacto. En ese periodo, Morelos registró 46 homicidios dolosos, la mayoría cometidos con arma de fuego.

Combatir los delitos, pero sobre todo lograr cambiar la percepción de que la seguridad no se ha perdido, será todo un reto el que tendrá ahora el general de Brigada, José Luis Bucio Quiroz, como nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, recién designado por González Saravia

El militar viene de Apatzingán, Michoacán, donde estuvo poco más de medio año a cargo de la 43/a Zona Militar, para regresar a Morelos, donde fue comandante de la 24/a Zona Militar en Cuernavaca, por lo que ya conoce a la gobernadora, el estado y su problemática delictiva.

El sexenio pasado fue coordinador estatal de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, por lo que trató directamente con Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno, y con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, con quien hizo numerosos operativos conjuntos. Este antecedente habría sumado para que González Saravia pidiera su regreso a Morelos, ahora a cargo de la seguridad pública en donde no la tendrá nada fácil.

Retos en Salud

Los sistemas de salud en América Latina enfrentan una presión creciente: más enfermedades crónicas, mayor demanda de terapias de alta especialidad y recursos limitados.

En este contexto, los biosimilares, medicamentos biológicos elaborados a partir de células vivas y microrganismos, se perfilan como una solución estratégica, al menos ese es uno de los temas que se tocaron en Colombia en donde se celebró el encuentro Biosimilars LatAm que es el encuentro más importante de biosimilares de la región.

Juan de Villafranca (Ilustración de Lorena Martínez)

Ahí la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) que preside Juan de Villafranca, fue claro: los biosimilares no son sólo una alternativa terapéutica, son una plataforma para ampliar el acceso a tratamientos, fortalecer la sostenibilidad del sistema de salud y detonar el desarrollo económico de la región.

El desafío es la velocidad con la que América Latina será capaz de desarrollar capacidades propias. La fragmentación regulatoria, los tiempos de aprobación y la falta de armonización siguen siendo barreras clave.

En el foro se señaló a México como uno de los países con mayor oportunidad estratégica, ya que cuenta con industria, talento y posición geográfica; sin embargo, debe de existir una visión integral que alinee regulación, inversión e innovación. Ya veremos si se logra colocar en la agenda de salud pública.

Negocio de Futbol busca mayor competitividad

Mikel Arriola (Ilustración de Lorena Martínez)

Este jueves sesionó la Asamblea de Clubes en Toluca y autorizó el nuevo modelo de Gobierno Corporativo de la LIGA BBVA MX que propuso el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, con el apoyo de los 18 clubes y asesoría de despachos especializados en derecho deportivo y corporativo.

El modelo, inspirado en las mejores prácticas de las ligas europeas, dota de personalidad jurídica a la Liga Mx creando una asociación civil dentro del paraguas de la Federación Mexicana como organismo regulador.

La meta de la histórica reforma es transformar a la Liga Mx en un ente más competitivo en lo deportivo, más productivo en lo comercial y con mejores experiencias para los aficionados.

El pleno confirmó además que el Atlante subirá a primera división en julio y la venta del Atlas a la empresa PRODI de la familia García Bejos, que ya invierte en beisbol y golf y sector aeronáutico, nuevos dueños entran al juego.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.