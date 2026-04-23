La pelea entre las Fibras

Si hay una historia que hay que seguir en el mercado es la iniciada entre la Fibra Prologis y la Fibra MTY que tiene en juego una operación por 30 mil millones de pesos, en donde además de las Fibras, hay instituciones bancarias e inversionistas involucrados, y en donde todos quieren tener la razón.

Jorge Girault (Ilustración de Lorena Martínez)

Por cierto, Fibra Prologis se encuentra en pleno periodo de transición en su dirección general, ante la jubilación de Héctor Ibarzábal, luego de más de tres décadas de trayectoria dentro de la empresa, que se despide el próximo 30 de junio, y asumirá a partir del 1 de julio esa posición Jorge Girault, y quien será el encargado de resolver esta novela empresarial.

La disputa es por la adquisición de la Fibra Macquarie, a la que primeramente ofertó Prologis y luego se convirtió en el objeto deseado de otros más, y que a decir de las aclaraciones hechas por Prologis, la Fibra MTY que lleva Jorge Ávalos no ha informado como se debe. Por lo que Prologis reconoció ante el mercado estar “francamente consternado por lo que considera una narrativa cambiante, claras contradicciones y posibles omisiones relevantes en la información divulgada por Fibra MTY”.

El acuerdo para la compra de Macquarie hecha por Prologis incluye un plan de transición ordenado, así como la obtención de la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio para llevar a cabo la Oferta de Prologis, y la presentación conjunta ante la CNA de la solicitud de autorización para la cesión de los derechos y obligaciones del Contrato de Administración de Macquarie y ahí es otro tema de disputa, pues hasta ahora MTY no ha divulgado cómo pretende llevar a cabo la transición de la administración, por lo que ha sido señalada de que significaría un riesgo para los participantes de esa Fibra.

En fin, ahora serán los tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios CBFIs de Fibra Macquarie los que tengan que elegir entre la oferta de Prologis, que aseguran está respaldada por un gestor internacional de reconocido prestigio y con trayectoria probada y con un plan de transición o una oferta potencial por parte de Fibra MTY, la cual, en opinión de Prologis, “está acompañada de divulgaciones contradictorias, cambiantes y potencialmente incompletas respecto de los costos de internalización, así como de riesgos relevantes de ejecución que la propia Fibra MTY”; la historia debe terminar en las próximas semanas, ya que la oferta de Prologis vence el próximo cinco de mayo, ¿quién ganará?

Banamex de gane

Fueron varios años de arduo trabajo de Manuel Romo al frente de Citibanamex. Luego sólo Banamex en los que se enfocó en mantener a buen ritmo al banco mientras se realizaba la escisión; hoy con la OPI lista para salir cuando así convenga a los mercados, dice adiós al banco.

Edgardo del Rincón (Ilustración de Lorena Martínez)

El proceso de relevo desde luego tenía ya varios meses en marcha, y nadie mejor que para retomar el rumbo del Banco Nacional de México (Banamex) que Edgardo del Rincón, que regresa a su casa, al banco que en su momento posicionó como el más importante en la emisión de tarjetas de crédito, una de sus grandes fortalezas, ya que fue la cabeza de esa dirección durante un largo periodo en el que logró consolidar la banca de consumo con productos que en su momento revolucionaron el mercado, pero también con amplio conocimiento de la banca empresarial y Pyme; un buen fichaje del nuevo presidente del Consejo, Fernando Chico Pardo.

El relevo se dará justo en el arranque del segundo semestre del año, y Edgardo del Rincón asumirá el cargo en el banco en donde formó gran parte de su trayectoria, ya que en 34 años en Banamex ocupó posiciones como director General de la Banca de Consumo y director General Adjunto del Grupo Financiero y en los últimos años estuvo al frente de Banco del Bajío, en donde logró posicionar al banco entre los 10 más rentables del sector. Por cierto, en BanBajío Iván Lomelí será el nuevo director también ampliamente reconocido en el sector.

Sin duda, un relevo importante el de Banamex, con un directivo que conoce bien al banco y su estructura, y querido también en toda la industria.

Inversiones en Oaxaca

Salomón Jara (Ilustración de Lorena Martínez)

En Oaxaca, en lo que va de la administración del gobernador Salomón Jara, se han logrado inversiones de hasta 277 mil millones de pesos, atrayendo 347 proyectos privados, lo que ha generado más de 96 mil empleos.

En materia turística hay un particular impulso a dos regiones: Valles Centrales y la Costa, donde se contempla una inversión de 9 mil millones de pesos, y se espera genera empleo para más de 35 mil personas. Valles Centrales, donde se encuentra la capital, con una vasta oferta de sitios arqueológicos, arquitectura colonial, artesanal y gastronómica; mientras La Costa tiene a Huatulco y Puerto Escondido como sus destinos principales.

En cuanto a industria, hay un fuerte impulso al Istmo de Tehuantepec, por la conectividad con la que cuenta ya vía terrestre y el potencial logístico con los 12 Polos de Desarrollo que se contemplan en la región, junto con el vecino estado de Veracruz. Entre los proyectos para la región esta una planta de aluminio de ARZYZ y un molino de la cementera Cruz Azul.

Arranca sucesión en Guerrero

Esthela Damián (Ilustración de Lorena Martínez)

Y como balde de agua fría cayó seguramente a varios “suspirantes”, la confirmación de que Esthela Damián –hasta ayer consejera jurídica de la Presidencia–, elegía el camino para trabajar en Guerrero rumbo al cambio de gobierno que se tendrá en 2027, esto con el apoyo total de su jefa, la presidenta Claudia Sheinbaum.

Si bien, a inicios del año negaba que buscaría competir, en las últimas semanas el acercamiento con diferentes “suspirantes” en eventos públicos dejo claro que sí estaría en la competencia. Esto apenas empieza.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.