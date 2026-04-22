El auge de conciertos en México y su derrama económica

México es un destino turístico importante a nivel mundial desde hace décadas, y es por eso que el turismo representa una de las tres principales fuentes de ingresos para el país, pero en los últimos años –más bien desde la pandemia–, se abrió un nuevo nicho de negocio que se encuentra actualmente en su punto más alto: el turismo musical.

Alejandro Soberón (Ilustración de Oscar Castro)

Prueba de ello, es que México ya ocupa el top 3 global del entretenimiento en vivo. Así es, los números no mienten, el país dejó de ser una parada más en las giras internacionales para convertirse en un mercado estratégico dentro de la industria global del entretenimiento en vivo.

Hoy ocupa el tercer lugar mundial, solo detrás de Estados Unidos y Reino Unido, superando a economías como Francia, Alemania y Japón; la saturación en las ventas de boletos para conciertos, es algo que también sucede en esos países donde la demanda supera la oferta.

Pero en el caso de México, no sólo se suma la demanda por el artista, sino que responde a una combinación de demanda sostenida, infraestructura competitiva y una industria que opera bajo estándares internacionales en producción, logística y experiencia del público, algo con lo que cuenta el país.

El crecimiento del sector confirma esta tendencia y es que en la última década, la música en vivo ha crecido a una tasa anual de 3.2 por ciento, más del doble del promedio del PIB nacional, las cifras más recientes son contundentes.

En 2025, la industria generó una derrama económica de 41 mil 100 millones de pesos, sobre todo en la CDMX, además su efecto multiplicador es uno de los más relevantes dentro de la economía cultural: por cada 100 pesos gastados en boletos, se generan 334 pesos adicionales en sectores como turismo, hospitalidad, transporte, comercio y servicios, rubros en los que parece que la secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez olvida por momentos, siendo un tema que destacar.

Este dinamismo también explica la creciente competencia en el sector, donde conviven actores consolidados como OCESA que lleva Alejandro Soberón; Zignia Live con Alejandro Arce al frente; y Apodaca Group que tiene como director a Oscar Flores junto con operadores independientes y nuevos participantes como Westwood Entertainment y MusicVibe. A este ecosistema se suman plataformas globales, recintos multiusos y alianzas estratégicas que han configurado un mercado dinámico que exige innovación constante, eficiencia operativa y una diferenciación cada vez más sofisticada en la oferta y en donde todos quieren estar. Ahí anote a los bancos que buscan tener la venta de los boletos vía sus tarjetas de crédito, desde Banamex que domina el mercado dado los años de alianza, ahora con HSBC, Santander y Banorte que se han integrado a esta dinámica.

Y es que el impacto va más allá de la derrama económica directa, pues la industria sostiene cerca de 46 mil empleos formales y activa una red de miles de proveedores en más de 100 sectores, pero no hay que dejar de ver que además de ser México escenario de conciertos masivos, se ha presentado un fenómeno en donde las narrativas digitales de los artistas más influyentes del mundo promueven el país, sin pedírselos.

Unos ejemplos, AC/DC compartió con millones de seguidores imágenes de sus tres shows en el Estadio GNP Seguros, eligiendo a la CDMX como cierre de su gira mundial; Zeta Bosio –bajista de Soda Stereo– publicó un recorrido personal por la Basílica de Guadalupe, conectando su visita con la dimensión cultural del país más allá del escenario; y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso convirtieron una sesión en las trajineras de Xochimilco en contenido viral; los artistas están proyectando una imagen auténtica, aspiracional y culturalmente rica de México ante audiencias globales, posicionando al país como mucho más que una parada en sus giras.

Ahora, sólo esperamos que también los gobiernos tengan claro que ya no se trata de si México puede competir en la industria del entretenimiento en vivo, sino de cómo capitalizar estratégicamente este posicionamiento y entender que los conciertos no solo generan valor económico, sino que se está construyendo reputación, fortaleciendo la marca país y posicionando a México.

Suspirantes a gobernar

La lista de los suspirantes a buscar ser gobernadores el próximo año no estaría completa sin los datos de Sonora, en donde hasta el momento Morena lleva ventaja, y podría abanderar a la senadora Lorena Valles, o al munícipe de Cajeme, Javier Lamarque. Habría que ver si MC postula a Luis Donaldo Colosio y con ello el panorama cambie, sin tampoco descartar al panista Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo.

Ana Lilia Rivera (Ilustración de Oscar Castro)

En Tlaxcala, sería un estado más a favor de Morena, donde todo indica que será la senadora Ana Lilia Rivera. Se habla también de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, pero, como se ha dicho, no se esperan renuncias del gabinete para buscar candidaturas, pero dado los cambios en Morena y el control que ya tomó del partido la presidenta Claudia Sheinbaum, el panorama podría modificarse rápidamente.

Josefina Rodríguez (Ilustración de Oscar Castro)

En Zacatecas, el senador Saúl Monreal se está quedando aislado, no puede ir por Morena, mientras el Verde y PT ya lo descartaron. Quedan dos posibles por Morena: la senadora Verónica Díaz, y el diputado federal, Ulises Mejía. Por cierto, en MC suena Jorge Álvarez Maynez, oriundo de la entidad, quien dicen busca la gubernatura, pero del Estado de México. Pero esa es otra historia.

Dos Bocas y sus problemas

El reciente incendio en una fosa de coque en la refinería de Dos Bocas asoma un problema que se viene gestando desde hace tiempo en la industria y que ha pasado casi inadvertido por funcionarios de Pemex, que lleva Víctor Rodríguez Padilla, y que ahora es motivo de preocupación en la Secretaria de Energía.

Víctor Rodríguez Padilla (Ilustración de Oscar Castro)

Y es que de acuerdo con los expertos, la falta de desalojo de coque no solo afecta balances financieros, sino condiciones de seguridad industrial en los patios de las refinerías. Operar al límite físico de almacenamiento es, en sí mismo, una apuesta riesgosa.

Es necesario desarrollar canales eficientes de exportación, planear de forma integral el sistema de refinación y establecer mecanismos de comercialización transparentes y competitivos. Cada día de operación limitada implica millones de dólares en pérdidas y si se suma que el costo logístico impide aprovechar rutas de exportación más eficientes como el caso de Cadereyta frente a Tula, hay mucho trabajo pendiente por hacer.

Finalmente hay un tema central y es que algunos proveedores de Pemex han vendido con descuentos significativos el coque si se compara con los precios internacionales, dejando fuera a otras compañías con mejores estándares. ¿Quienes han sido los beneficiados de este negocio?

Estadio Banorte en manos de FIFA

Será el próximo 11 de mayo cuando oficialmente el Estadio Banorte pase a manos de la FIFA, esto es un mes exacto antes de la inauguración del Mundial, y que cambiará su nombre a Estadio Ciudad de México durante el tiempo que dure el encuentro mundialista. Por cierto, al menos los dos últimos partidos casi fueron 100 por ciento cashless y buscan seguir mejorando; los datos fueron presentados en el reporte de resultados del Grupo Financiero Banorte que lleva Marcos Ramírez, y que tuvo como escenario precisamente el estadio mundialista, dejando la tradicional sede del corporativo de Santa Fe, muy buena idea.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.