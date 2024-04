Tenderos se van contra banqueros por el cobro de comisión por el pago con tarjeta

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) arremeten contra los banqueros por el cobro de comisiones por el uso de terminales, una medida que retrasa la digitalización.

“El origen del problema son los banqueros, la banca mexicana no ha ayudado en nada o muy poco al desarrollo económico en cuanto a que el perfil crediticio del pequeño comercio, no hay apoyo, y con el cobro de la comisión por el uso de la terminal te cobran entre 4 y 5 por ciento, el cual te dicen no puedes cobrarlo al consumidor, vienen a nuestro país a ganar dinero ajeno”, denunció Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

A inicios de abril, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer sanciones, de hasta 2.2 millones de pesos, para los establecimientos que cobren comisiones a quienes realicen pagos con tarjeta de crédito o débito.

El dictamen ya fue enviado al Senado, donde la ANPEC señaló que buscarán entablar diálogo para que el problema se solucione desde raíz, que es con la banca, quienes imponen el cobro de las comisiones.

¿Cuántos dueños de tiendas aceptan pagos con tarjeta?

“Nos vamos a retrasar en cuanto a que nosotros no estamos cobrando esa comisión, lo hacen los banqueros y ahora nos penalizan y nos culpan de cobrarla (…) si llegara a prosperar esa iniciativa en el Senado, muchos comercios van a dejar de captar el pago con tarjeta porque no van a cargar con pagarles el 5 por ciento a los banqueros de la operación comercial del negocio, no lo resistirían, o se van a subir a los precios en los puntos de venta, pero los que van a seguir engordando sus chequeras son los banqueros”, apuntó Rivera.

En el marco de la Encuesta #21 “Desafíos a Resolver 2024-2030″, revelaron que 56 por ciento de los más de 1.2 millones de tenderos en el país acepta pagos digitales o con tarjeta, el reto es que los clientes prefieren pagar en efectivo porque las comisiones son muy altas.

En 2019, previo a la pandemia, solo 2 por ciento de las tienditas aceptaba pagos que no fueran en efectivo.

Apuntaron que los verdaderos desafíos son la competencia desleal, informalidad, inseguridad, brecha digital, prohibiciones comerciales, bienes y servicios encarecidos, surtido irregular, y el bajo poder adquisitivo de la gente.

La encuesta arrojó que en el balance del cierre del sexenio, medidas como el PACIC no marcaron diferencia alguna, al igual que la implementación de los programas sociales, ni efectos de tendencias económicas como el nearshoring.

“Necesitamos un Gobierno que resuelva, aunque hubo buena intención (…) no estamos en contra de que se asista con programas sociales como pensiones o becas, pero lo que debe movernos con mayor lupa es que la población económicamente activa (PEA) tenga un negocio, trabaje en la economía formal bien remunerada, con oportunidades”, concluyó Rivera.