Gobierno surtirá medicinas en puestos metálicos en las banquetas

Claudia Sheinbaum informó que en una primera etapa se colocarán módulos de las Farmacias del Bienestar en 500 unidades del IMSS, IMSS-Bienestar y en Tiendas del Bienestar del Estado de México. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso en marcha las Farmacias del Bienestar, unos puestos metálicos que serán colocados en las banquetas a las afueras de los centros de salud.

En su conferencia, la mandataria informó que en una primera etapa se colocarán módulos de las Farmacias del Bienestar en 500 unidades del IMSS, IMSS-Bienestar y en Tiendas del Bienestar del Estado de México, mientras que en marzo de 2026 estará implementado en todo el país.

Sheinbaum refirió que como parte del programa Salud Casa por Casa, médicos y enfermeras han realizado dos visitas a las casas de adultos mayores y será en una tercera donde los servidores de la salud entregarán la receta para surtir los medicamentos posteriormente.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, indicó que los pacientes que acudan por sus medicamentos no necesitarán entrar a las clínicas o centros de salud, sino asistir a los módulos colocados en las banquetas para que les surtan sus recetas.

“Una vez que la persona tenga su receta les vamos a decir específicamente cuál es la farmacia que les toca. Tenemos afuera de los centros de salud un módulo como estos. Las personas no van a tener que entrar a la unidad, no van a tener que pedir ficha, lo único que van a tener que hacer es acercarse a este módulo, presentar su receta y el personal especializado en las farmacias va a agarrar las medicinas del módulo y se las va a entregar”, explicó.

Detalló que la Farmacias del Bienestar surtirán recetas para tres casos concretos: enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y dislipidemia; personas que ya tenían receta, pero que por falta de recursos no podían surtirse, y personas que sean diagnosticadas en la visita para que inicien su tratamiento inmediatamente.

Indicó que el programa inicia con 22 tipos de medicamentos distintos que representan cerca de 80% de los que necesitan los adultos mayores, por lo que cada dos meses se visitará a los beneficiarios para hacer una revisión, así como para volver a emitir la receta.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que, a través del programa Salud Casa por Casa, se han realizado, hasta el 1 de diciembre, 8 millones 818 mil 488 consultas domiciliarias.

Detalló que los servidores de la salud entregarán una receta de medicamentos, con folio y código de barras, a los beneficiarios para que puedan surtirse en las Farmacias del Bienestar.