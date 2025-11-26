Con el Mundial 2026 en la ‘puerta’, taxistas del AICM protestan: ¿por qué?

Un grupo de taxistas, de seis empresas concesionarias, se manifestaron el miércoles 26 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que se está remodelando para el Mundial 2026.

Los taxistas exigieron a la administración del ‘Benito Juárez’ sea transparente en la asignación de espacios de venta de transporte en la terminal 2.

Los manifestantes denunciaron que el AICM, a cargo de la Marina, pretende ampliar los permisos para operadores de taxis en el aeropuerto, esto de cara al Mundial de Futbol del 2026, cuya preventa de boletos ya inició, sin embargo, no se está considerando a todas las empresas.

“Con base al estudio de factibilidad, venga una repartición justa, igualitaria, conforme a derecho de quienes son prestadores del servicio”, dijo Homero Pantoja, representante de Protaxi en declaraciones a medios de comunicación.

“No nos permiten tener los puntos de venta que las empresas grandes. Seis estamos en condiciones desfavorables”, refirió otro líder de los taxistas, quien dijo que no están en contra de la competencia, sino que esta no ha sido justa.

En las pancartas exhibidas por los manifestantes, en la terminal 2 del AICM, se exigió trato justo y competencia leal.

En tanto, el AICM publicó en la red social X que si vas a tomar un vuelo hoy, consideres la presencia de manifestantes y anticipes tu salida.

¿Cómo se prepara la CDMX para el Mundial de Futbol 2026?

La Ciudad de México será una de las sedes de los partidos del Mundial 2026. Por ello, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, prepara una serie de actividades previas, además de ‘preparar’ a la ciudad ante el arribo de turistas.

Una de las primeras actividades será el Desfile Mundialista 2026 y aunque falta poco más de medio año para que suceda, Brugada ya compartió algunos detalles.

El Desfile se realizará el domingo 21 de junio del 2026 e irá sobre Paseo de la Reforma y el objetivo es que se recupere la identidad de los pueblos. Por ello, participarán las 16 alcaldías y otros estados del país.

Brugada también plantea ‘iluminar’ 52 kilómetros del Centró Histórico para que las calles sean más seguras y atractivas. En total, la administración actual de la CDMX destinará hasta 5 mil millones de pesos en nuevas obras de infraestructura, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Gobierno de Brugada también renovará 12 bajo puentes en Calzada de Tlalpan, así como el Estadio Azteca, donde se disputarán partidos.