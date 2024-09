‘Pongan a Caifanes’: Metallica toca ‘La Negra Tomasa’ en su segundo concierto en Estadio GNP CDMX

“Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el nombre de”... Metallica, banda estadounidense que ¡está tan enamorada de la negra Tomasa! Luego de que cantó ‘La Chona’ (de Tucanes de Tijuana) en su primer concierto en el Estadio GNP (ex Foro Sol de CDMX), este 22 de septiembre la agrupación interpretó ‘La Negra Tomasa’.

La agrupación de James Hetfield regresó a México después de siete años de su último concierto, con cuatro fechas en la Ciudad de México como parte de su gira mundial M72, con la cual celebra sus más de 40 años de trayectoria y ha incluido ciudades como París, Ámsterdam, Los Ángeles, Seattle, Madrid, Montreal y Múnich.

Las fechas en México son las últimas y Hetfield destacó que es la única ciudad en la que tienen cuatro conciertos, con dos noches, dos sets y dos abridores diferentes. Greta Van Fleet y Mammoth WVH fueron sus abridores de la primera fecha y se alternan con Five Finger Death Punch e Ice Nine Kills para abrir el resto de los shows.

‘La Chona’ ha roto las barreras del idioma, pues además de Metallica, la banda japonesa Maboroshi hizo su propio cover del tema. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué canciones toca Metallica en su concierto de CDMX?

Este domingo, Metallica eligió sorprender con ‘La Negra Tomasa’, tema cubano compuesto por Guillermo Rodríguez Fiffe en 1937, la cual ha sido interpretada por artistas como Compay Segundo, Buena Vista Social Club y hasta por Juan Gabriel en Bellas Artes; sin embargo, en la década de los 80 se volvió emblemática la interpretación de la banda de rock Caifanes.

“Vamos a tocar otra canción bien chingona para ustedes. Así es que todo mundo tiene que cantar con nosotros. Ayúdenos”, dijo en el escenario el guitarrista Kirk Hammett. Cabe destacar que el bajista Robert Trujillo nació en California y es de origen mexicano.

El concierto también ha tenido fuegos artificiales y su setlist cuenta con temas clásicos de la banda como ‘Master of Puppets’, ‘Harvester of Sorrow’, ‘Fuel’ y ‘Seek & Destroy’, así como canciones de su nuevo álbum 72 Seasons: ‘If Darkness Had a Son’, ‘Shadows Follow’.

Metallica se presenta en cuatro conciertos en la Ciudad de México del 20 al 29 de septiembre de 2024. (Foto AP/Kevin Wolf) (Kevin Wolf/AP)

Los Tucanes de Tijuana reaccionan a ‘La Chona’ de Metallica

En la primera fecha se volvieron virales con la canción de Los Tucanes de Tijuana creada en 1995, quienes les agradecieron en Instagram:

“¡Wow! ¡Qué honor, qué gran orgullo y qué gran detalle del grupazo Metallica por haber cantado en vivo La Chona. ¡Saludos maestros, les enviamos un fuerte abrazo y un agrupamiento muy especial a todos y a cada uno de ustedes por hacernos sentir aún más orgulloso de nuestra Chona! Gracias por causar este revuelo y este gran impacto mediático nacional e internacional con su gran versión”.

Tucanes de Tijuana agradecieron a Metallica por cantar 'La Chona'.

México Surrealista 🇲🇽



Metallica acaba de tocar "La Chona", de los Tucanes de Tijuana, en Ciudad de México.



📸 Julia Muñoz pic.twitter.com/mJDjNlToZR — Indie 505 (@Indie5051) September 21, 2024

Con información de AP.