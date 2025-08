Revelan causa de muerte de Ozzy Osbourne: Estuvo en cama 6 años y falleció fuera del hospital

El cantante Ozzy Osbourne murió el pasado 22 de julio a una semana del último concierto junto a la banda Black Sabbath, de donde fue despedido en 1979.

Uno de los padecimientos que lo aquejaba era la enfermedad de Parkinson, sin embargo, su muerte estuvo relacionada con problemas del corazón que ocasionaron su deceso fuera del hospital donde acudió.

En “Back to the Beginning”, como se llamó el último concierto de Osbourne reveló detalles acerca de sus problemas de salud: “He estado en cama durante seis años, gracias desde el fondo de mi corazón”.

Ozzy Osbourne fue el legendario vocalista de Black Sabbath. (Foto: EFE/EPA/TOBIAS HASE/ AP balazs mohai)

¿De qué murió Ozzy Osbourne, exvocalista de Black Sabbath?

‘El Príncipe de las tinieblas’ murió a consecuencia de un infarto de miocardio, de acuerdo con su autopsia, donde además se reveló que Ozzy Osbourne sufría una enfermedad de la arteria coronaria y confirmó el Parkinson que le fue diagnosticado en 2019.

La información la compartió el New York Times, que tuvo acceso al acta de defunción oficial del vocalista de Black Sabbath, que fue entregada en un registro de Inglaterra por la hija del intérprete de ‘Paranoid’.

Su acta señala que murió de un “paro cardíaco fuera del hospital, infarto agudo de miocardio, enfermedad de la arteria coronaria y enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica”.

La familia no especificó anteriormente la causa de muerte del ‘Príncipe de las tinieblas’, que había recibido tratamiento para varios problemas de salud en los últimos años, entre ellos una variante de Parkinson y daño medular, el cual causó problemas para caminar, según había indicado el propio artista,

La familia del exponente del heavy metal anunció en el pasado que el concierto del 5 de julio de 2025 junto a la banda Black Sabbath, probablemente era el último de su vida. El show ocurrió en Birmingham, en Inglaterra, muy cerca del lugar donde nació.

Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath, muere a los 76 años. (Foto: EFE/EPA/PAUL BUCK ARCHIVO) (PAUL BUCK/EFE)

¿Por qué despidieron a Ozzy Osbourne de Black Sabbath?

Ozzy Osbourne comenzó con el proyecto de una banda en la década de 1960, pero al principio el grupo se llamó Earth, nombre que cambiaron cuando se dieron cuenta de que ya existía una agrupación con ese título.

Ellos optaron por adaptar el título de una película clásica de terror del cine italiano llamada I Tre Volti Della Paura, que al reinterpretarse en inglés fue Black Sabbath.

En 1970 salió su álbum debut, pero 9 años después, Ozzy Osbourne fue el protagonista de diferentes polémicas que terminaron con su despido de la banda.

“Sabíamos que realmente no teníamos otra opción más que despedirlo porque estaba completamente fuera de control. Pero todos estábamos muy deprimidos por la situación”, dijo el bajista Terry “Geezer” Butler en su libro Into the void, donde explicó que el cantante llegaba tarde a los ensayos o en estados inconvenientes.

El ‘Príncipe de las tinieblas’ aceptó sus adicciones en el documental God Bless Ozzy Ousborne: “Mirando hacia atrás, debería haber muerto mil veces, pero nunca lo hice (...) A las 12 en punto, o antes, tenía polvo en la nariz, mierda en las venas y otro tipo de cosas”.