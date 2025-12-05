‘Moretón’ vs. ‘Cloud Dancer’: ¿Cuál será el color del año 2026?

Ya estamos a pocos días de que termine el año y, con ello, llegan los análisis de tendencias para el 2026. ¿De qué color se verá este nuevo ciclo? Pantone y Trendo MX tienen sus predicciones.

El color del año 2026, según Pantone, será un tono blanco al que llamó ‘Cloud Dancer’ (Bailarina de nubes, en español). Este fue descrito como un “blanco sublime” que simboliza la calma “en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión”.

“PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, un blanco ondulante impregnado de serenidad, fomenta la verdadera relajación y la concentración, permitiendo que la mente divague y la creatividad respire, dando espacio a la innovación”, apuntó Pantone en su informe este jueves 4 de diciembre.

Sin embargo, en su análisis de tendencias de julio pasado, Trendo MX reportó que el color del año 2026 será el “moretón”, un tono morado relacionado con lo incómodo y lo doloroso.

“El moradito casi rosa, históricamente símbolo de realeza, poder y lujo, se convierte en 2026 en un moretón inesperado. Entra suave, casi inofensivo, como un caballo de Troya. Silencioso, elegante, sobrio. Pero no viene en son de paz. Moretón no grita ni amenaza. Solo aparece… y deja marca", apuntó en su cuenta oficial de redes sociales.

¿Qué sabemos sobre el color del año, según Pantone?

Pantone eligió el ‘Mocha Mousse’, un tono marrón cálido, para el color del año 2025, que ya casi termina. Fue un año en el que ocurrieron muchas micro tendencias y del auge del clean look. Según el análisis de Pantone, que cada temporada selecciona un color según las tendencias en la cultura, dicho color recordaba el cacao, el chocolate y el café, lo cual “apela a un deseo de bienestar”.

Pantone destacó que en 2025, este tono chocolatoso traía consigo en el terreno cultural global una indulgencia reflexiva, el confort y la sensación de satisfacción, así como un deseo por la elegancia y la relajación.

Ahora, para el color de 2026, Pantone consideró en su análisis que hay una transición hacia la tranquilidad. Por ello, eligió el ‘Cloud Dancer’, que consideró como “un susurro de tranquilidad y paz en un mundo ruidoso”.

Este tono blanco fue visto ya en LUX, el nuevo disco de Rosalía, quien traerá su tour a México en 2026 y que cumple con la estética del blanco asociado a la pureza, la calma y la divinidad.

Portada de 'LUX', nuevo álbum de Rosalía. (Especial)

El Pantone Color of the Year comenzó a publicar su análisis de tendencias en 1999, con el fin de involucrar a la comunidad del diseño y a los entusiastas del color en conversaciones sobre la cultura.

“Queríamos destacar ante nuestro público cómo lo que está ocurriendo en nuestra cultura global se expresa y refleja a través del lenguaje del color. Este proceso de pensamiento sigue siendo tan válido hoy como lo era en 1999”, apuntó Laurie Pressman, vicepresidenta de Pantone Color Institute, en una entrevista.

Para elegir un color cada año, el equipo compuesto por especialistas en color analizan las influencias a nivel global en la industria del entretenimiento, como las películas, videoclips, colecciones de arte, moda, belleza, diseño, interiorismo, viajes, estilo de vida, videojuegos y las condiciones socioeconómicas de la época.

Ante ello, en una época de conflictos y guerras en el mundo, Pantone se decanta por un tono blanco que refleja “la calma que las personas buscan”.

¿El color ‘Moretón’ estará en tendencia en 2026? Esto dice Trendo MX

Trendo MX es una plataforma mexicana y sus análisis de color se basan en el mercado en México, según las tendencias que surgen año con año. Anteriormente, pronosticó que 2023 se caracterizaría por azul (peltre); en 2022, el verde (Quetzal); y en 2021, lila (Jacaranda).

En 2024, Trendo eligió el color ‘Rojo piquín’ y para 2025 la tendencia elegida fue el ‘Naranja Dulce’, tonalidad asociada a lo juvenil, al estado de alerta y a la frase “lo mismo, pero más barato”, en referencia a aquellas tiendas y productos que utilizan este color y que se asocian con precios bajos y accesibles.

El color ‘Naranja Dulce’ para 2025 que predijo Trendo MX estuvo presente en el estilo de Tropicoqueta de la reguetonera Karol G y en The Life of a Showgirl de Taylor Swift este año, además de que iPhone 17 Air lanzó ese color.

Ahora, Trendo MX considera que el color de 2026 será lo que definió como “Moretón”.

En su estudio, Trendo MX consideró que el color del año 2026 es el ‘Moretón’, es el año del villano y año del pony, y la palabra del año es la expresión ‘¡Auch!’.

“2026 no viene suavecito. Guerras, recesión y escasez pintan nuestra realidad de morado, pero no de lujo: ¡ay dolor! El color del año no busca armonía, busca venganza. Y esa venganza tiene nombre: Moretón”, puntualiza.

Como representación del color ‘Moretón’, la plataforma eligió un villano futbolista con forma y textura de balón, rumbo al Mundial 2026. Y los sentimientos que representa son, además de ¡Auch!, son lo caótico, lo distópico y la venganza.

Como muestra de su análisis, Trendo MX presentó la influencia de este color en pasarelas de Gucci, Diesel y Fashion Nova, así como en productos de Balenciaga y Marc Jacobs, en el interiorismo y en el uso de este color en el maquillaje y los videos musicales recientes de Bellakath, Sayuri & Sopholov, Emjay y Blackpink.

¿Quién decide cuál es el color del año 2026?

Si te has preguntado cómo se elige el color de moda de cada año o cada temporada, esto te interesa. Detrás de la selección o la decisión de analistas de tendencias hay más que decisiones estéticas o preferencias personales.

Los colores que se ponen de moda y que ves en prendas de ropa en todos los escaparates de tus tiendas de ropa preferida no son fruto del azar; estos tonos responden a un sistema que combina tendencias sociales, estudios de mercado y predicciones culturales, destaca The Conversation.

A lo largo de la historia, los colores han sido símbolos poderosos que reflejan los contextos sociales y culturales de cada época. Por ejemplo, el púrpura o morado era sinónimo de estatus y poder para la realeza y la monarquía, mientras que el verde en Egipto representaba la fertilidad. En la Revolución francesa, el azul fue visto como un símbolo de la libertad, en contraste con el rojo que evocaba la sangre de los caídos.

Más recientemente, el color negro era reservado para el luto y los funerales, pero Coco Chanel lo convirtió en un emblema de sofisticación y elegancia con su famoso “little black dress”. Y en la década de los 80, el color rosa fue visto como símnolo del empoderamiento de las mujeres.

Y así, en la historia, la cultura pop, la política, las pasarelas y la tecnología (por ejemplo, las redes sociales) tienen un papel fundamental en cómo se define el color de cada año.

¿Y qué colores veremos en el futuro? Aunque Pantone propone el blanco del ‘cloud dancer’ y Trendo MX se inclina por el púrpura del ‘moretón’, analistas apuntan que las juventudes y su preocupación por el medioambiente pueden también influir en los próximos años.

The Conversation refirió en un análisis reciente que las predicciones futuras apuntan a una creciente conexión entre el color y la sostenibilidad. Por ello, para 2026-2027, WGSN y Coloro ven en tendencias los tonos como el “Teal Transformador”, un azul-verdoso que combina lo digital con lo natural, lo cual refleja la búsqueda de equilibrio en la sociedad.

“Estos colores responden al creciente deseo de un mundo más consciente y respetuoso con el medioambiente. Además, según WGSN, las búsquedas de verde azulado aumentaron un 9 % interanual en Google Trends”, puntualiza.

Con información de Pantone, Trendo MX y The Conversation.