Cifra de muertos en Gaza rebasa los 70 mil tras la identificación de cientos de cadáveres

Los muertos en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023 alcanzaron este sábado los 70 mil 100, tras la identificación de cientos de cadáveres por parte del Ministerio de Sanidad gazatí.

“El número de víctimas de la agresión israelí aumentó a 70 mil 100 y a 170 mil 983 los heridos desde el 7 de octubre de 2023”, detalló el Ministerio en un comunicado, que añadió que 299 cuerpos fueron sumados al recuento total tras su verificación por el Comité Gubernamental encargado.

El Ministerio confirmó también la muerte de un gazatí en un ataque israelí ayer en el sur de Gaza, así como once más que resultaron heridos que llegaron a los hospitales en los últimos dos días.

Alta al fuego en Gaza deja también víctimas

Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, al menos 354 personas han muerto, según Sanidad, mientras que unos 900 palestinos han sido heridos.

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado más de 600 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80 por ciento de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Israel continúa controlando el 54 por ciento de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado.

La zona al oeste de las tropas, donde todavía hay milicianos de Hamás y donde han sido hacinados los más de dos millones de gazatíes, ya ha sido aludida por algún ministro israelí como la “antigua Gaza”, frente a lo que califican de la “nueva Gaza” ahora bajo su dominio.

Servicios de rescate en Gaza siguen detenidos por falta de combustible

La Defensa Civil de Gaza, el equipo de emergencias encargado, entre otros, de los rescates de las víctimas de los ataques israelíes, denunció el jueves que el 50 por ciento de sus servicios siguen sin funcionar, a pesar del alto el fuego, al no tener acceso a combustible para utilizar sus vehículos.

La flota incluye “camiones de bomberos, vehículos de rescate y ambulancias, así como generadores (de electricidad) de gasolina”, utilizados para mitigar riesgos durante los rescates, dijo Defensa Civil en un comunicado.

Defensa Civil culpó de ello a la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos (UNOPS), acusándola de mantener “procedimientos arbitrarios y obstructivos” que impiden a la organización acceder a las cantidades que necesita de combustible.

“UNOPS ha adoptado una política de distribución inadecuada, desproporcionada a la magnitud de nuestro trabajo de campo, lo que dificulta gravemente nuestra capacidad para llevar a cabo nuestras misiones humanitarias”, alega Defensa Civil.