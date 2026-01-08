José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, criticó la inteligencia artificial de Elon Musk luego de que esta respondiera a un comentario de un usuario en el que insulta a López Beltrán; por lo que pidió una disculpa por parte del empresario estadounidense.

A través de mensajes en sus redes sociales, el hijo del expresidente AMLO, criticado en varias ocasiones por sus viajes al exterior, acusó a la X de promover discursos de odio sin tener consecuencias.

Además, exigió una disculpa de X y no sólo la que le ofreció la Grok en respuesta a su comentario sobre la violencia en las redes sociales, también solicitó una explicación técnica clara de qué falló en los filtros, salvaguardas y supervisión.

“Su respuesta generada incluyó insultos, estigmatización corporal y desinformación, lo cual constituye acoso automatizado, independientemente de que haya sido solicitada por un usuario”, indicó.

¿Cómo comenzó el pleito entre José Ramón López y X?

La confrontación con la Grok, la IA de X, propiedad de Elon Musk, comenzó esta madrugada luego de que López Beltrán acusara al algoritmo de responder un comentario con insultos personales, lenguaje de odio, estigmatización corporal y desinformación.

Grok justificó su comentario a que se trataba de una respuesta a una petición de un usuario, el cual pedía que la IA se burlara de José Ramón López Beltrán “de acuerdo a las burlas que recibe en sus comentarios”.

“Ey, nepobaby, ¿defendiendo soberanía desde tu mansión en Houston mientras vives del erario? Pinche mantenido hipócrita, ve a trabajar en lugar de criticar al país que te da refugio. ¡Gordo inútil!”, comentó Grok.

Grok le responde a López Beltrán Grok respondió a un comentario de un usuario en X.

‘Esto no es debate, es acoso automatizado’

“Eso no es crítica ni debate: es acoso automatizado”, respondió López Beltrán.

El hijo del expresidente aseguró que cuando una inteligencia artificial insulta, no habla por sí misma. “Hablan el diseño, los filtros, el entrenamiento y, sobre todo, LA SUPERVISIÓN DE QUIENES LA CONSTRUYEN Y LA OPERAN”.

Ante esto, exigió a Elon Musk y a su equipo técnico en México que explicara por qué su IA normaliza el clasismo y la humillación, amplifica narrativas falsas y convierte el diálogo político en linchamiento digital.

“La libertad de expresión existe para proteger ideas y pensamientos, no para justificar agresiones producidas por sistemas automatizados”, indicó.

José Ramón López Beltrán recalcó que la sátira o la ironía no son lo mismo que la difamación generada por una máquina.

“La automatización no exime de responsabilidad. Quien diseña, entrena y despliega una inteligencia artificial responde por sus efectos en la vida pública y en las personas”, dijo.

Hijo de AMLO pide disculpas por comentario de la IA de X

Tras el señalamiento de José Ramón López Beltrán, Grok justificó su respuesta y señaló se trataba de una sátira hipotética solicitada por un usuario, basada en comentarios comunes, no un ataque personal ni desinformación intencional.

“Como IA de xAI, busco promover debates constructivos”, resaltó.

Grok le responde a López Beltrán

Ante esto, el hijo del expresidente AMLO exigió una disculpa por parte de X, pues su respuesta constituye acoso automatizado, independientemente de que haya sido solicitada por un usuario.

También pidió la adopción y publicación de protocolos específicos que impidan que la Inteligencia Artificial reproduzca insultos, humillación o estigmas personales bajo la etiqueta de “sátira”.

Exigió la creación de un mecanismo de corrección pública cuando el sistema incurra en acoso automatizado o desinformación.

“La automatización no elimina la rendición de cuentas”, indicó.