Leonardo García, desalojado de departamento en Polanco: ¿Cómo ha sido el pleito vs. inmobiliaria?

El pasado 4 de diciembre, Leonardo García fue desalojado de su departamento ubicado en la colonia Polanco de la Ciudad de México tras ser contrademandado por la inmobiliaria Guillén Rivera, misma que le vendió la propiedad.

García denunció los hechos a través de redes sociales, y aseguro que emprendería acciones legales en contra de la empresa, que ya respondió a través de su abogado, quien asegura que Leonardo no puede hacer nada al respecto e, incluso, mencionó que debía una cantidad considerable de dinero.

A pesar de que la situación llegó a estas instancias hasta ahora, lo cierto es que entre el hijo de Andrés García y la inmobiliaria ya existía un conflicto.

¿Cuándo fue la primera demanda que Leonardo García levantó contra la inmobiliaria?

Leonardo García lleva alrededor de siete años viviendo en el Penthouse ubicado en la colonia Polanco, mismo que adquirió con la inmobiliaria Guillén Rivera, y los problemas desde entonces habrían sido evidentes.

En 2021 fue la primera vez que el actor decidió hablar sobre los problemas que estaba pasando por el departamento, y acusó a Juan Pablo Guillén Rivera, propietario de la inmobiliaria encargada del edificio ubicado en Polanco, de fraude inmobiliario.

Leonardo García fue desalojado de su departamento en Polanco el pasado 4 de diciembre. (Foto: Cuartoscuro)

Dicho fraude sería gracias a la serie de irregularidades que tiene el edificio, no solo el departamento de Leonardo, mismas de las que tanto él como sus vecinos tuvieron que asumir los gastos.

“La inmobiliaria construyó casi el triple de lo permitido, pues el Instituto de Verificación Administrativa de la CDMX identificó que la capacidad máxima construcción que tenía este predio era de 706 metros y construyeron casi 1,900 metros, por lo que ya no podría regularizarse y tendría que ser demolido”, dijo entonces el abogado en unas declaraciones rescatadas por El Comercio.

En aquel entonces, el caso ya tenía más de dos años en curso, y se hablaba de que gracias a dichas irregularidades, García corría el riesgo de perder su propiedad.

Desalojo a Leonardo García de departamento en Polanco

La siguiente actualización del caso fue que Leonardo García subió un video a sus redes sociales denunciando el desalojo de su departamento de forma violenta.

“Estaba yo despertándome y de repente empecé a escuchar que pegan en la puerta”, contó vía Instagram, donde estaba acompañado de su abogado, quien además señaló que el actor de Los Rey tendría que pagar “por concepto de renta” el haber vivido en el Penthouse.

Leonardo García denunció que fue desalojado de un departamento en Polanco. (Foto: Instagram @leonardogarciaof)

“En qué país civilizado compras una casa, te la venden dañada con vicios de origen y, después de eso, lo que diste de pagos te lo quitan por concepto de renta. Solo en México, ¿cómo se entiende eso? Fácil, con la corrupción que opera en los tribunales de nuestro país”, dijo.

A lo largo del video, también reiteró las irregularidades que existían en el edificio, señalando que la inmobiliaria en ningún momento se hizo responsable de las fallas que existían no solo en el departamento, sino en el edificio.

“Inmobiliarias que hacen edificios malos y luego se aprovechan de esta situación (…) Ni siquiera un acercamiento, nada. ¿Qué haces?, contratas un abogado. Yo hice lo correcto”, señaló en Instagram, y aseguró que seguirá con su pleito legal.

¿Cuánto había pagado hasta ahora Leonardo García por el departamento?

A través de sus redes sociales, el hijo de Sandy Vale explicó que le pagó a la inmobiliaria Guillén Rivera el 65 por ciento del departamento, lo que equivaldría a 5 millones de pesos aproximadamente.

El departamento donde vive Leonardo García en Polanco cuenta con un hidromasaje en uno de los espacios exteriores. (Foto: Instagram @leonardogarciaof)

El edificio contaba con distintas amenidades al igual que el departamento. En sitios de venta como Inmuebles 24 se detalla que son 170 metros cuadrados distribuidos en amplios ambientes que cuentan con 3 recámaras con baño, sumado a otro más para las visitas.

Además de su cocina integral, tiene elevador directo y doble acceso con entrada de servicio, además de una tina de hidromasaje.

Se estima que el costo del Penthouse oscila entre 11 a 14 millones de pesos, aunque el costo real todavía no se da a conocer.

“No me lo regalaron, yo lo trabajé (…) no puedo creer todo el dinero que pagué”, expresó García en su video, mismo que se hizo viral en redes sociales.

El actor Leonardo García denunció haber sido desalojado tras los problemas con una inmobiliaria. (Foto: Cuartoscuro)

Respuesta de la inmobiliaria a denuncia de Leonardo García

Después de que Leonardo García se pronunciara por el departamento, fue la inmobiliaria quien, a través del abogado Pablo Vizcaíno, argumentó que el proceso estaba totalmente a favor de Guillén Rivera, y el hijo del actor de Chanoc tenía las de perder.

“Esto se ha llevado incluso a instancias de amparo, pero nosotros hemos ido ganando sistemáticamente todas estas instancias”, explico Vizcaíno en entrevista para Ventaneando.

Vizcaíno señaló que Leonardo estaba ocupando el departamento sin haberlo pagado en su totalidad, por lo que tuvieron que proceder a contrademandarlo.

“Se llegó a esta determinación, no es de un día para otro. Nosotros acreditamos que Leonardo no había terminado de pagar el inmueble, lo cual era indispensable para la procedencia de la acción que él no inició en contra. Nosotros por eso lo tuvimos que contrademandar”, dijo.

Las cosas de Leonardo García fueron desalojadas. (Foto: Instagram @leonardogarciaof)

¿Cuánto tendría que pagar Leonardo García a la inmobiliaria?

Además de perder su departamento, Leonardo García tendría que cubrir distintos conceptos a favor de la inmobiliaria, que incluyen el pago de ocupación por el tiempo que vivió en el mismo, además de otros gastos.

“Por las rentas no pagadas lo condenaron a una cantidad que equivale a 5 millones 337 mil pesos (…) por los gastos y costos por 1 millón de pesos, la pena convencional está cuantificada en 2 millones 500 mil pesos”, explicó el abogado de la inmobiliaria.

El martes, Leonardo García iba a ofrecer una conferencia de prensa para hablar sobre el tema, pero esta tuvo que ser pospuesta. En los próximos días, el actor de 50 años podría dar más detalles de su batalla legal contra la inmobiliaria.