Jezzini explica por qué se le hincharon sus ojos tras masaje: ‘Me dijo no te veas al espejo’

“Creí que te había pegado el ‘Canelo’”, escribió un usuario de redes sociales en relación con la fotografía que publicó el influencer Jezzini, quien suele hacer videoblogs sobre su vida, en la que aparece con sus ojos hinchados.

Jezzini, cuyo nombre completo es Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, es un creador de contenido mexicano de ascendencia libanesa que desde 2020 ha conseguido popularidad en redes sociales como TikTok, en donde publica videos de comedia o sobre su vida personal.

La noche del 4 de diciembre, por medio de su cuenta de X, red social antes conocida como Twitter, Jezzini compartió una fotografía en la que tiene los ojos hinchados y escribió el siguiente mensaje: “DIOS. SUÉLTAME”.

Publicación de Jezzini en redes sociales. (Foto: X / @jezzini)

¿Qué le pasó a Jezzini?

“¿Qué te pasó?”, “¿estás bien?”, “alguien me puede decir qué le pasó”, son algunas de las reacciones de seguidores preocupados por el bienestar de Jezzini, aunque algunos aprovecharon la ocasión para hacer bromas en la sección de comentarios.

La misma noche en la que Jezzini publicó la fotografía, utilizó su cuenta de TikTok para hacer un video en el que describió lo que le pasó en el rostro:

“’Story time’ de cuando me convertí en Sid de la Era del hielo... nadie me golpeó, no me operé los ojos, ¿por qué me pasan estas cosas?”.

En el clip, Jezzini mostró que la inflamación de sus ojos se ha había reducido un poco en comparación con la foto original.

Jezzini explicó lo que le sucedió a sus ojos. (Foto: TikTok / @jezzini)

“Ayer vino una señora a darme un masaje y estuve bocabajo una hora y media, pues resulta que se me hincharon los ojos por la posición... y la presión porque mi masajista me destruyó la espalda”, señaló Jezzini entre risas.

Jezzini recordó que, al pararse de la cama de masaje, sentía “tantita presión en los ojos”, pero fue hasta que se vio al espejo que se dio cuenta de lo que le había pasado. A pesar de ello, el influencer agradeció a la masajista y le pago.

“Bonito día a ti ciudadano promedio que no tiene los ojos como los tengo yo”, puntualizó Jezzini en su clip de TikTok. A través de las ‘stories’ de su Instagram, reveló que la inflamación desapareció.

@jezzzini MUCHO OJO 👁️ CON ESTA TRAGEDIA JAJJAJA ME URGE UNA LIMPIA ♬ original sound - JEZZINI

¿Cómo se trata la hinchazón alrededor de los ojos?

Existen distintas razones por las que se puede presentar inflamación en aquella sección del rostro, el influencer Jezzini mencionó en su video que su hinchazón se debe a retención de líquidos.

El sitio especializado de Healthline señala que lo más recomendable es acudir con un especialista si a las 24 horas la hinchazón alrededor de los ojos no desaparece, una de las maneras en las que se puede reducir la inflamación es aplicando una compresa fría.

Además de lo que mencionó Jezzini, esa parte de la cara se puede inflamar por diversas causas, como: alegrías, falta de descanso, bloqueo en el conducto lagrimal, heridas, entre otros.