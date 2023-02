‘Calladito se ve mejor’: Vicente Fox evita hablar sobre culpabilidad de García Luna

En Guanajuato, el ex presidente Vicente Fox Quesada, se negó a opinar sobre el caso Genaro García Luna; en cambio, aseguró que será fácil vencer al presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2024.

“Ahora está más facilito sacar a este moreno del Palacio Nacional”, señaló el ex presidente.

Vicente Fox participó este domingo en la marcha a favor de la democracia y en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que se realizó en la ciudad de León.

Al concluir la movilización que él mismo encabezó en León, el ex presidente Vicente Fox evitó responder a los cuestionamientos sobre la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se investiguen los vínculos del ex secretario de seguridad, Genaro García Luna, con él y con el también ex mandatario, Felipe Calderón.

Fue durante la semana que el presidente López Obrador señaló que más allá de si Genaro García Luna fue o no militante del PAN, se tienen que indagar a fondo las relaciones que existían con los expresidentes Fox y Calderón.

García Luna fue nombrado por Vicente Fox como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y actualmente una Corte de Nueva York lo encontró culpable de cinco delitos, entre ellos: conspiración, desvío de recursos y lavado de dinero.

Al cuestionarlo sobre el juicio de Genaro García Luna, el ex presidente Fox se negó a realizar algún tipo de comentario; la que salió al paso de los cuestionamientos fue su esposa Martha Sahagún, quien respondió que únicamente se hablaría del INE.

De lo que sí quiso hablar Vicente Fox fue sobre la movilización ciudadana para defender al INE contra el ‘Plan B’ que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fox calificó la marcha a favor de la defensa del INE como una maravilla, pues se registró en diversas ciudades del país y se llenó el Zócalo de la Ciudad de México.

“Se muestra el poder de este movimiento ciudadano, aquí en León se hizo lo propio. Costó trabajo sacar a aquel PRI de Los Pinos, pero ahora está más facilito sacar a este moreno del Palacio Nacional”, expresó.

El ex presidente añadió que las marchas son un reflejo de una nueva ciudadanía, de un México activo y que defiende a sus instituciones, por lo que el INE prevalecerá y no se debilitará.

“México construyó con mucho esfuerzo la hermosa democracia que hoy tenemos, democracia conquistada el dos de julio del año 2000 y que hoy estamos defendiendo porque está fuertemente amenazada por un señor que no quiere más que poder y más poder, de ninguna manera entiende lo que es la democracia”, dijo.

Vicente Fox señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrentará a una ciudadanía activa y que se asegurará que el voto no se tocará, y se triunfará en 2024.