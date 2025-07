La nota que dejó el exfutbolista Shane Tamura, tirador de Manhattan: ‘Estudia mi cerebro, por favor’

El pistolero de Manhattan (Nueva York) asesinó a cuatro personas este 28 de julio y aparentemente tenía como objetivo las oficinas de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano), pero se equivocó de ascensor y llegó a la sede de la empresa Blackstone, en el mismo edificio.

El atacante murió “por una aparente herida de bala autoinfligida”, afirmó Eric Adams, alcalde de Nueva York y fue identificado como Shane Devon Tamura, un exjugador de futbol americano de 27 años.

De acuerdo con CNN, en su bolsillo trasero, Shane llevaba una nota de suicidio donde afirmaba que padecía encefalopatía traumática crónica (ETC).

¿Qué decía la nota de Shane Tamura?

La nota de tres páginas fue encontrada por los agentes después del tiroteo y mencionaba a Terry Long, exjugador de Pittsburgh Steelers con ETC que murió en 2005 tras beber anticongelante.

El mensaje tenía algunas líneas poco coherentes y una queja contra la NFL, mencionaba que tenía ETC y pedía que se estudiara su cerebro después de su muerte.

Citada por CNN, el mensaje de Shane decía: “El fútbol americano de Terry Long me provocó ETC y me hizo beberme un galón de anticongelante (...) No puedes ir contra la NFL, te aplastarán (...) Estudia mi cerebro, por favor, lo siento Dile a Rick que lo siento por todo”.

La ambulancia que lleva el cuerpo del policía Didarul Islam sale del Hospital NewYork-Presbyterian/Weill Cornell tras el tiroteo en la ciudad de Nueva York, el 29 de julio del 2025. (AP foto/Angelina Katsanis) (Angelina Katsanis/AP)

¿Quién era Shane Tamura?

Shane Tamura, originario de Las Vegas, fue un jugador competitivo de fútbol americano en su etapa escolar en California, durante la secundaria, aunque nunca logró llegar a categorías universitarias ni profesionales.

De acuerdo con The New York Post, Tamura era guardia de seguridad en un casino de Las Vegas y en 2015 jugó en el equipo de Granada Hills Charter High School.

Según la policía, Tamura tenía “un historial documentado de salud mental.” El exdeportista condujo más de 4,000 kilómetros desde Las Vegas hasta Nueva York con la aparente intención de atacar las oficinas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Sin embargo, al ingresar al edificio equivocado y tomar el elevador incorrecto, terminó en la planta 33, sede de la empresa Rudin Management, donde desató el tiroteo.

¿Qué es encefalopatía traumática crónica (ETC)?

La ETC (encefalopatía traumática crónica) es una condición neurodegenerativa provocada por traumatismos craneales repetidos, especialmente frecuente en deportes de contacto como el fútbol americano.

Esta patología ha sido detectada en múltiples exjugadores de la NFL y puede causar cambios de conducta, agresividad, depresión y deterioro cognitivo.

El tirador condujo desde Las Vegas al edificio de oficinas de Manhattan. (AP Foto/Angelina Katsanis) (Angelina Katsanis/AP)

Detalles del tiroteo: ¿Qué pasó en Manhattan?

El incidente ocurrió alrededor de las 18:20 horas (local), cuando Tamura descendió de su BMW negro estacionado en doble fila frente al número 345 de Park Avenue, armado con un rifle M4. Entró al lobby del edificio y abrió fuego contra un agente de policía fuera de servicio que brindaba seguridad privada, una mujer civil y un guardia, antes de subir al piso 33 y continuar disparando.

Las víctimas fatales incluyen al oficial Didarul Islam, de 36 años, inmigrante de Bangladesh, quien fue descrito por las autoridades como un “héroe”. Otro fallecido es un empleado de la firma Blackstone, cuya identidad no fue revelada. Un trabajador de la NFL resultó gravemente herido y permanece hospitalizado en condición estable.

Tras ejecutar el ataque, Tamura se disparó en el pecho y fue hallado muerto en uno de los pasillos de la planta. La comisionada de Policía de Nueva York, Jessica S. Tisch, confirmó que el sospechoso tenía historial de problemas de salud mental.

La NFL ha cerrado temporalmente sus oficinas mientras continúan las investigaciones. La liga reforzó las medidas de seguridad y contrató apoyo psicológico para sus empleados.

El presidente Donald Trump también reaccionó al hecho a través de su plataforma Truth Social, asegurando que confía en que las autoridades llegarán al fondo del asunto.

“Mi corazón está con las familias de las víctimas, incluyendo al agente del Departamento de Policía de Nueva York que hizo el máximo sacrificio”, escribió.

Este es el tiroteo masivo número 254 en Estados Unidos en lo que va del año, de acuerdo con datos del Gun Violence Archive, que define estos eventos como aquellos en los que al menos cuatro personas fallecen, sin contar al atacante.

Con información de EFE y AP.