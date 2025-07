Tiroteo en NY deja al menos 5 muertos en edificio que alberga a la NFL; el atacante murió en el incidente

Un tirador armado atacó 345 Park Ave. en Manhattan, la torre que alberga la sede mundial de Blackstone Inc. y la Liga Nacional de Fútbol (NFL), entre otros, matando al menos a cinco personas en un tiroteo en Nueva York, según un funcionario de la ciudad.

El presunto tirador está muerto, según informaron tres funcionarios. Entre las víctimas se encuentra al menos un policía. Al menos otras dos personas murieron en la torre.

El pistolero fue encontrado muerto en el piso 33. Blackstone ocupa ese piso, según varios empleados de la empresa. El personal del piso 32 empujó muebles frente a las puertas para atrincherarse durante el ataque, según informaron los empleados.

El incidente desató un caos en Midtown Manhattan, con decenas de patrullas acordonando la zona y un helicóptero sobrevolando el lugar. Un hombre fue visto entrando al rascacielos con un chaleco antibalas y un rifle de asalto, según el New York Post.

Las autoridades aconsejaron a las personas evitar el área, advirtiendo sobre actividad policial, cierres de carreteras y retrasos en el tráfico cerca de Park Avenue y 53rd Street, según una alerta enviada a través del sistema de notificación de emergencias de la ciudad.

“El tirador solitario ha sido neutralizado”, dijo en la red social X la Comisionada de Policía de la ciudad de Nueva York, Jessica S. Tisch, sin revelar más detalles sobre el responsable del ataque armado en Nueva York.

Imágenes difundidas en redes sociales revelan a una nube de policías rodeando a una mujer que está tumbada sobre la acera, a quien ponen unas esposas y se la llevan escoltada a la carrera.

No obstante, la Policía no confirmó que esa mujer fuera la causante del tiroteo en Estados Unidos.

En su mensaje, Tisch no informó de la presencia de víctimas ni proporcionó más detalles sobre el ataque.

Sin embargo, funcionarios de Policía citados por The New York Times informaron, no obstante, de la presencia de al menos tres heridos por el tiroteo en una primera instancia. Entre ellos se incluye un oficial de Policía.

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que los equipos de emergencia fueron llamados al edificio de oficinas de Park Avenue el lunes por la noche por un informe de alguien herido de bala. Un portavoz dijo que la llamada se recibió alrededor de las 18:30 horas (tiempo local), pero no proporcionó más detalles. La policía no proporcionó información adicional.

Imágenes de televisión local mostraron filas de personas evacuando el edificio de oficinas con las manos sobre la cabeza. El edificio incluye oficinas de Blackstone, Deutsche Bank, JP Morgan y el consulado general de Irlanda.

El subdirector del FBI, Dan Bongino, dijo en una publicación en redes sociales que agentes y otro personal del buró estaban respondiendo para brindar apoyo a lo que él describió como una “escena del crimen activa”.

El alcalde Eric Adams publicó en las redes sociales que había una “investigación de tirador activo” en el centro de la ciudad. Instó a las personas a permanecer en el interior y tomar precauciones de seguridad si se encuentran en la zona.

El sistema de alerta de gestión de emergencias de la ciudad advirtió sobre retrasos en el tráfico, cierres de carreteras e interrupciones en el transporte público en el área de Nueva York.

Con información de AP y EFE.