Brandon Peniche y Kristal Cid narran cómo vivieron tiroteo en Nueva York: ‘Corrí por mi vida’

Los viajes siempre dejan experiencias inolvidables, aunque no necesariamente positivas. Así les pasó al actor mexicano Brandon Peniche y Kristal Cid, quienes en medio de un viaje a EU, fueron testigos de un tiroteo en Nueva York, y protagonistas de otras situaciones complicadas.

Esto a pocas semanas de anunciar que esperan a su tercer hijo juntos. Originalmente hicieron el viaje para presumir el baby bump de la famosa, pero fueron testigos de un atentado que se vivió la noche del domingo 8 de junio cerca de Times Square.

“Estamos en una tienda, literal refugiados en la salida de emergencia por cualquier cosa y estoy temblando, literal me caí toda. Ay no, corrí por mi vida”, compartió en un video de Instagram la hija de la actriz mexicana Sharis Cid minutos después de lo ocurrido.

El actor de la telenovela Corazón Indomable también habló de sus impresiones tras el tiroteo: “La gente empezó a correr; no sé qué pasó, pero se escuchó como arma y nos encerramos en una tienda y literalmente, me sentí como cuando en las películas vas corriendo por el apocalipsis“.

Fotografía de Kristal y Arturo en Times Square antes del tiroteo que presenciaron. (Foto: Especial / Instagram: @kriscid)

¿Qué les pasó a Kristal Cid y Brandon Peniche en Nueva York? Pareja narra tiroteo en EU

El hijo del actor Arturo Peniche y la conductora de TV salieron de viaje con la intensión de hacerse una sesión de fotos en uno de los sitios más icónicos de Nueva York. No obstante, en medio de la sesión vieron correr gente e hicieron lo mismo.

“Estábamos muy felices posando y de repente empezó a correr la gente. Brandon me agarró, nos fuimos corriendo; ahí no sabíamos nada, regresamos a hacer el shooting”, narró Cid.

Minutos después regresó el pánico al sitio donde estaban porque escucharon detonaciones de bala, así que buscaron refugio en un sitio cercano al igual que otras personas, quienes desconocían el motivo del tiroteo.

Brandon Peniche Brandon y Kristal dijeron en Instagram que fueron a un lugar en Nueva York donde pudieron hacer su propio perfume. (Foto: Especial / Instagram: @penichebrandon)

“De repente empieza a correr la gente y dijimos: ‘no, es de lo mismo’ y tra, tra (sonido de disparo). Brandon me jaló, no sé cómo, para correr, porque se escuchaba aquí atrás horrible. Me caí en medio de la calle, no sé cómo llegamos y nos metimos a una tienda a buscar la salida de emergencia para cruzar al otro lado y toda la gente empezó a correr igual, toda la gente empujándose”, explicó.

Esta situación tiene una carga extra de preocupación para los famosos, pues Kristal Cid, famosa, está embarazada. Además, narró en su video que nunca vivió una situación similar durante su estancia en Estados Unidos.

“La verdad fue superangustiante porque nunca me había pasado que temí por mi vida, qué fea sensación”, reconoció. Al regresar al hotel, Cid comentó que tenían varias actividades planeadas, pero el incidente les arruinó el ánimo y dejaron todo pendiente: “Fueron demasiadas emociones en un día”.

El domingo 8 de junio, Kristal Cid publicó esta imagen en su Instagram en el Times Square. (Foto: Especial / Instagram: @kriscid

Persona disfrazada de Mickey Mouse amenaza a Kristal Cid y Brandon Peniche

La hija de la actriz Sharis Cid contó que, además del tiroteo, hubo un enfrentamiento entre dos mujeres, una de ellas policía. Luego, un hombre vestido del icónico personaje Mickey Mouse la insultó porque no quiso tomarse una foto con él.

“Nos amenazaba y nos seguía. Nunca en mi vida me vi obligada a hablarle al 911. Fue como: ‘Me está siguiendo un Mickey Mouse, amenazando; tengo miedo, estoy temiendo por mi vida, me está diciendo cosas horribles’”.

Kristal contó que su esposo, Brandon Peniche, casi se pelea con el hombre disfrazado del famoso ratón de Disney. Sin embargo, decidieron ignorarlo y regresaron a Times Square. Cabe destacar que esta situación ocurrió antes del tiroteo en el que se vieron involucrados indirectamente.