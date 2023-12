¿Mickey Mouse era un conejo?: Así se hizo famoso el ratón de Disney

Marvel, Star Wars y Pixar, son algunas de las propiedades intelectuales de Disney, empresa de entretenimiento cuyo personaje principal es Mickey Mouse, pero ¿te has preguntado cómo se hizo famoso este ratón de caricatura?

Cuando uno menciona a Mickey Mouse es casi imposible no pensar en Disney, sus parques o algunos de sus compañeros como Minnie Mouse, Goofy o el Pato Donald; sin embargo, en 2024 el ratón se convertirá en dominio público.

En Estados Unidos, el derecho de autor es válido durante 95 años y, aunque el Congreso lo amplió en varias ocasiones por Mickey Mouse, 2024 marcará un cambio para algunas de las versiones del personaje principal de Disney.

Los derechos de Mickey Mouse dejarán de ser exclusivos de Disney. (Foto: AP)

¿Cuál es la historia de Mickey Mouse?

“La historia de Mickey no fue éxito tras éxito, sino tropiezo tras tropiezo”, señala el tráiler de un documental llamado Mickey: The Story of a Mouse que se encuentra disponible en Disney Plus.

Antes de que Walt Disney y Ub Iwerks crearan a Mickey Mouse, concibieron a su ‘hermano mayor’: Oswald el Conejo Afortunado.

El sitio oficial de The Walt Disney Company explica que Oswald es considerado como el primer personaje animado de Walt que logró saltar a la fama por su personalidad. El conejo de caricatura fue presentado en 1927 en un corto llamado Trolley Troubles.

Oswald fue el antecesor de Mickey Mouse. (Foto: YouTube / @disneyanimation)

A pesar de ello, de acuerdo con CNN, Walt Disney perdió los derechos de Oswald el Conejo Afortunado por una disputa con uno de sus socios que trabajaba para Universal. Es por ello que este personaje no alcanzó la fama como su contraparte, pero en 2010 protagonizó un videojuego llamado Epic Mickey.

Debido a que no podían utilizar a Oswald para sus cortos animados, la revista Time explica que Disney y Ub Iwerks tomaron la decisión de modificar la apariencia de su caricatura original para crear a un ratón cuyo nombre original era Mortimer.

Aunque no se tiene clara la razón por la cual se decidió por desechar el nombre de Mortimer, la leyenda popular asegura que fue por un comentario que hizo la esposa de Walt Disney, Lillian Marie Bounds, lo que hizo que lo cambiaran a Mickey Mouse.

¿Qué fue lo primero que dijo Mickey Mouse?

El debut de Mickey Mouse no llamó la atención que se esperaba, pero en 1928 consiguió saltar a la fama con el corto animado llamado Steamboat Willie, en la que aparece la característica animación del personaje bailando en un barco sosteniendo un timón.

La popularidad de Mickey Mouse llegó de manera casi instantánea, por lo que comenzó a protagonizar diferentes series animadas; sin embargo, en un principio el ratón no tenía diálogos. Fue en 1929, dentro de la película The Karnival Kid, que el personaje tuvo su primer diálogo.

Mickey Mouse en 'Steamboat Willie' en 1928. (Foto: Especial)

“¡Hot dos!”, es lo único que dijo en aquella ocasión Mickey, pero funcionó para que los creativos incorporaran la característica voz del personaje en futuras producciones.

En 1935, Mickey recibió su primer ‘cambio de look’ que no ha sido el único, ya que desde 2018 cuenta con un estilo completamente diferente al que se le conocía hace diez años.

Actualmente, el rostro de Mickey Mouse se encuentra en parques, videojuegos, series, juguetes y hasta se referencia en películas de Disney como Lilo y Stich (2002), Frozen (2013), Wish (2023), entre otros.