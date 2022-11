Mundial de Qatar 2022: ¿Dónde y cuándo ver el partido inaugural?

La Copa Mundial de futbol albergará 8 grupos con 32 selecciones que buscarán ser los nuevos campeones. Por primera vez en su historia, la FIFA eligió un país de Medio Oriente como sede para la máxima competición del balompié, que se desarrollará en invierno en Qatar 2022.

Del 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre los aficionados al deporte estarán atentos de cada actividad de su selección favorita. El balón comenzará a rodar un día antes de lo calendarizado originalmente -21 de noviembre-, por lo que serán los locales quienes jueguen el partido inaugural cuando se enfrenten a Ecuador.

El resto de la primera jornada seguirá igual con los duelos entre Senegal vs. Países Bajos, Inglaterra vs. Irán y Estados Unidos vs. Gales tal como estaban planeados.

¿Cuándo y dónde ver el primer partido de Qatar 2022?

Con capacidad para 60 mil espectadores el Estadio Al Bayt será testigo de la ceremonia de inauguración. No se han dado muchos detalles al respecto y, aunque no es información oficial, se ha reportado que la actuación musical podría estar a cargo de Shakira.

La acompañarían Dua Lipa y la banda surcoreana de Kpop BTS, quienes anunciaron una pausa en su carrera para que algunos de sus integrantes cumplan con el servicio militar obligatorio.

No te pierdas ningún detalle de las acciones este domingo 20 de noviembre con el inicio de la fase de grupos –México está en el Grupo C junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudita–. Las actividades comenzarán desde las 09:00 horas (tiempo del centro de México) con el evento previo.

Qatar y Ecuador saldrán a la cancha a las 10:00 horas, transmisión que podrás seguir en vivo a través de Las Estrellas, Canal 7, Sky Sports y Vix. No te olvides que si te encuentras en la Ciudad de México tienes otra opción con el FIFA Fan Festival que instalará pantallas gigantes en el Monumento a la Revolución. Este será el único enfrentamiento en esta fecha.