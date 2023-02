Luis Miguel: ¿Qué es la tinnitus y cuáles son los síntomas de este padecimiento del cantante?

Luis Miguel está de regreso. El cantante ha revelado en sus redes sociales que este año volverá a los escenarios para una gira de conciertos, además de que podría hacerlo con nuevo material discográfico con canciones inéditas.

Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre la fecha de inicio de los conciertos de Luis Miguel ni las ciudades elegidas para presentarse, pero se piensa que no solo contemplará México, sino que también visitaría otros países.

Las últimas presentaciones en vivo del ‘Sol’ fueron entre 2018 y 2019 como parte de su gira titulada México por Siempre, con fechas en México, Estados Unidos, España y América Latina.

Luis Miguel se ha alejado un poco de los escenarios, según algunos rumores, debido a un problema de tinnitus.

¿Cómo la tinnitus ha afectado la carrera de Luis Miguel?

En la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, producida por Netflix, se aborda la vez que el cantante puertorriqueño sufre un accidente en su oído por una falla técnica con su audífono, durante un concierto en Lima, Perú, en 2005.

Carlos Bremer, empresario regiomontano y amigo de ‘Luismi’, confirmó en 2021 que el intérprete de ‘La Bikina’, ‘Cuando calienta el sol’, ‘Ahora te puedes marchar’ y ‘Tengo todo excepto a ti’, entre otros éxitos, tiene un problema auditivo que le ha ocasionado perder el gusto por cantar y por hacer giras de conciertos.

El presidente del Consejo de Value Grupo Financiero contó que en 2017, cuando Luis Miguel enfrentaba una crisis financiera, éste les confesó a él y a su otro amigo, Miguel Alemán Magnani que no quería dar conciertos para rescatar sus finanzas porque no estaba bien del oído.

Con lo que Netflix le pagó al ‘Sol’ por la primera temporada de su serie no le alcanzaba para pagar toda su deuda, por lo que Bremer y Alemán Magnani le dijeron que tenía que solucionar su tinnitis y dar conciertos -incluso ya había cancelado una gira junto a Alejandro Fernández.

¿Qué es la tinnitis y cuáles son los síntomas y tratamiento?

La tinnits, básicamente, consiste en escuchar un sonido constante sin que haya una fuente sonora que lo produzca. También se le conoce como acúfeno y puede ser muy molesto para quien lo padece, al grado de dificultar su vida cotidiana y provocarle depresión, ansiedad o irritabilidad.

El acúfeno o tinnitis suele presentarse como un zumbido, pitido, siseo o rugido espontáneo, en uno o ambos oídos, como si estuviera dentro de la cabeza. Quienes la sufren, antes de ser diagnosticados suelen preguntar a los demás si escuchan ese ruido, pero solo ellos lo oyen porque se produce en su oído y no en una fuente externa.

Esta afección regularmente es provocada por exponerse a vibraciones o frecuencias de sonido muy altas para las que el oído humano no está preparado, como pueden ser las bocinas en un concierto, el ruido de un taladro o por un volumen muy alto en los auriculares.

Las personas que padecen tinnitis pueden tener dificultades para dormir o concentrarse en actividades cotidianas debido al persistente zumbido en su oído. Algunos incluso presentan dificultades para escuchar su propia voz.

En algunos casos, la molestia solo es pasajera (como al salir de un concierto) o ser provocada por simple acumulación de cerilla o cerúmen en el oído medio. Pero en situaciones más graves el ruido es frecuente porque alguna célula del oído interno resultó dañada y las arterias terminales no están transfiriendo suficiente oxígeno.

El zumbido también puede grabarse en el sistema nervioso central y por eso se repite dentro de la cabeza en situaciones de silencio absoluto.

El tratamiento contra la tinnitus varía de acuerdo a la gravedad del paciente, pero cuando es por daño en el oído interno, en la mayoría de los casos no hay medicamento ni forma de revertirlo, solo se controla y se previene su progresión.

Lo que los otorrinolaringólogos recomiendan a los pacientes es someterse a terapias conductual-cognitivas, sonidos de relajación y reentrenamiento auditivo para acostumbrarse a tolerar el zumbido y aceptar que éste no desaparecerá.