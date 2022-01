Luis Miguel no está en bancarrota, dijo el empresario Carlos Bremer

Luis Miguel no tiene problemas económicos ni estuvo a punto de perder el brazo, dijo su amigo, el empresario Carlos Bremer, quien negó rotundamente los señalamientos que se dieron a conocer en los últimos días.

Aunque El Sol estuvo en bancarrota antes de las grabaciones de su serie en Netflix, pudo recuperarse gracias al éxito del proyecto protagonizado por Diego Boneta. En una entrevista con Ventaneando, Bremer afirmó que actualmente cumplió con sus adeudos y renació como artista.

“Él aprovechó la oportunidad, limpió todos sus errores y hoy por hoy quedó muy bien con todo el mundo, le cumplió sus adeudos a todo mundo y volvió a darnos la emoción de volverlo a tener como el grande que es. Resucitó sus canciones, ahora nuestros jóvenes las gozan, es algo que la verdad cuando hicimos el plan de rescate no lo teníamos visto. Eso no lo vimos venir”.

Quien participara en el programa Shark Tank recalcó el apoyo que le dará siempre al intérprete de Cuando calienta el sol, con quien tiene una buena relación de amistad. “Siempre seré su amigo, siempre lo cuidaré. Para mí es alguien que le ha dado a México tanto y no me importa qué problemas pueda tener, siempre hay que estar para apoyarlo”, reiteró.

Bremer aseguró que debido a su problema de tinnitus Luis Miguel habría estado renuente a volver a los escenarios. Sin embargo, tanto él como otros allegados al cantante lo convencieron de lo contrario.

“Él no podía cantar porque tiene un problema en un oído, pero le dijimos que no había otra oportunidad, no había otra solución, que lo necesitamos arriba, en el escenario, que es donde él es grande. Puede hacer mil cosas, se sube al escenario, agarra el micrófono y es el mejor de la historia, el mejor de América. Yo soy un pequeño apoyo para cuando se ofrezca y es un orgullo para mí hacerlo, yo soy el más beneficiado”, agregó.