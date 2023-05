Luis Miguel: Así fue el incidente que provocó daños en su oído

Después de alejarse algunos años de los escenarios, Luis Miguel regresará este año con su Tour 2023, que ya casi agota todas sus fechas en países como Estados Unidos, Chile, Argentina y, claro, México, donde agregó fechas en CDMX y Monterrey.

El regreso de ‘El Sol’ a los escenarios causó furor en todos sus fans, pues su ausencia se sintió y no es para menos, ya que padece tinnitus, es decir, escucha un zumbido, pitido, siseo o rugido espontáneo, en uno de sus oídos, como si el ruido estuviese dentro de su cabeza.

De hecho, este fue el motivo por el que dejó de dar conciertos en mucho tiempo, pues el ruido constante le producía molestias. Incluso, ha llegado a hablar de este padecimiento para algunos medios internacionales.

Luis Miguel regresará a los escenarios después de ausentarsr algunos años. (Foto: Archivo)

¿Por qué le dio Tinnitus a Luis Miguel?

En la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, producida por Netflix, se aborda la vez que el cantante puertorriqueño sufre un accidente en su oído por una falla técnica con su audífono, durante un concierto en Lima, Perú, en 2005.

Sin embargo, este hecho habría sido ficcionado, pues el cantante no dio ningún concierto en Perú durante 2005; el más cercano a aquella fecha fue en 2004, pero de acuerdo con algunos reportes, todo transcurrió con normalidad.

Existen diversas versiones sobre el origen del problema auditivo que tiene ‘El Sol’, aunque la mayoría apuntan a un incidente en el escenario, aunque la fecha específica se desconoce.

Luis Miguel tiene un problema en el oído llamado tinnitus. (EFE | Shutterstock)

En el libro Oro de Rey. Luis Miguel, la biografía de los periodistas Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro Salinas, afirma que ‘LuisMi’ sufrió un accidente en Perú durante un concierto que “casi lo deja sordo”, aunque no especifica cuándo pasó.

No obstante, el empresario peruano Jorge Fernández, que llevó al cantante al país andino en más de una ocasión, señaló en una entrevista con El Comercio Perú que sí tuvo un incidente en la capital de su país, pero fue antes de lo que planea la serie.

¿Cuándo y cómo fue el accidente que sufrió Luis Miguel?

Fernández aseguró que esto ocurrió en 1993, cuando el cantante ofreció una cena-show en un sitio de Lima llamado Muelle Uno.

“La segunda vez que lo traje ya no trabajaba con su papá. Fue en el 93 y fue cuando tuvo ese incidente en el oído. Su representante era Hugo López, el argentino”, aseguró.

Luis Miguel ha recorrido América Latina en decenas de ocasiones. (Foto: Instagram / @lmxlm)

Durante la plática que sostuvo con el medio arriba citado, el promotor peruano señaló que en el sitio le dieron a Luis Miguel unos auriculares para el ensayo, sin embargo a estos se les podía filtrar el sonido.

“Empezaron a utilizar los auriculares en el oído y el retorno de la música lo escuchaba por ahí. Entonces, cuando vi en los ensayos que estaban utilizando eso, yo le dije al sonidista que era de ellos, porque los grandes cantantes siempre vienen con sus sonidistas o su técnico de sonido. Yo le dije que me parecía inapropiado y que hay tener cuidado porque estábamos frente a un cerro con antenas de radio y se podía filtrar el sonido. El técnico me dijo que no, que a ellos no les iba a pasar”, señaló.

Y así ocurrió: “En la primera canción, se filtró el sonido y (Luis Miguel) tuvo que salir del escenario. Insultó al técnico de sonido y luego lo despidió, tengo entendido. Luego, regresó y cantó”, aseguró Jorge Fernandez.

En aquella ocasión, Luis Miguel salió con algunos minutos de retraso al escenario. Sin embargo, algunas personas que estuvieron presentes apuntaron que el show se llevó con normalidad, aunque ‘El Sol’ sí se veía algo irritado.