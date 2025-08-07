¡No caigas en el tráfico! Sigue el reporte vial en CDMX EN VIVO para este jueves 7 de agosto

¡Felicidades! Al fin llegaste a la mitad de la quincena, y si quieres que el tráfico no te complique, considera que se esperan manifestaciones y bloqueos este jueves 7 de agosto en la Ciudad de México.

El Metrobús finalmente vuelve a operar en todas sus estaciones luego de los cierres en las líneas 2 y 4 por labores de remodelación. Además, cada vez falta menos para que vuelvan a operar todas las líneas del Cablebús tras las revisiones anuales.

Toma en cuenta que se esperan manifestaciones en la Ciudad de México este jueves, y para consultar los cierres puedes consultar en la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como en el reporte vial de El Financiero:

Calles cerradas en CDMX hoy

El caos en la Ciudad de México comienza desde temprano, así que conoce las calles cerradas por manifestaciones, obras o lluvias este jueves:

Cierre de carriles en ambos sentidos de Lago Andrómaco entre Prolongación Moliere y Lago Neuchatel.

Cierre de carriles en calle Laurel entre Cda. Niños Héroes y Enseñanza, col. San Pedro Mártir.

Considera cierre de circulación en Sassoferrato desde Giotto hasta Benvenuto Cellini.

Afectado un carril sobre Av. Insurgentes desde Nápoles hacia Av. Paseo de la Reforma por obras de reencarpetamiento.

Actualiza esta página a lo largo del día para obtener actualizaciones sobre las calles cerradas en la Ciudad de México este jueves.

¿Cómo opera el transporte público en CDMX? Estado de servicio del Metro y Metrobús

El Metrobús de la Ciudad de México finalmente recuperó las tres estaciones que estuvieron cerradas por remodelación en el carril confinado y por otras afectaciones viales.

Da clic en este texto azul para conocer el estado de servicio en tiempo real de cada uno de los servicios de transporte:

¿Volverán las lluvias a la CDMX este jueves?

La tormenta tropical Ivo, que devoró a la onda tropical 20 al sur del país aún no es un problema mayos; sin embargo, sí se espera la entrada de humedad desde las costas, así como una circulación ciclónica en tierra, fenómenos que afectarán con lluvias a la Ciudad de México.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que se esperan lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México de 25 a 50 milímetros, así como posibles tormentas eléctricas.

Además, será un día más frío respecto al resto de la semana, ya que se prevén temperaturas mínimas de 11 a 13 grados, así como máximas de 21 a 23 grados.

¿Cómo queda el Hoy No Circula en CDMX?

El Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México este jueves 7 de agosto, y los autos que no pueden salir entre las 5:00 y 22:00 horas son lo que tienen estos datos: