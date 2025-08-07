CDMX

¡No caigas en el tráfico! Sigue el reporte vial en CDMX EN VIVO para este jueves 7 de agosto

Para este jueves se esperan manifestaciones, lluvias y bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México.

La CDMX espera tráfico este jueves por manifestaciones y bloqueos. (Cuartoscuro)
¡Felicidades! Al fin llegaste a la mitad de la quincena, y si quieres que el tráfico no te complique, considera que se esperan manifestaciones y bloqueos este jueves 7 de agosto en la Ciudad de México.

El Metrobús finalmente vuelve a operar en todas sus estaciones luego de los cierres en las líneas 2 y 4 por labores de remodelación. Además, cada vez falta menos para que vuelvan a operar todas las líneas del Cablebús tras las revisiones anuales.

Toma en cuenta que se esperan manifestaciones en la Ciudad de México este jueves, y para consultar los cierres puedes consultar en la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como en el reporte vial de El Financiero:

Calles cerradas en CDMX hoy

El caos en la Ciudad de México comienza desde temprano, así que conoce las calles cerradas por manifestaciones, obras o lluvias este jueves:

  • Cierre de carriles en ambos sentidos de Lago Andrómaco entre Prolongación Moliere y Lago Neuchatel.
  • Cierre de carriles en calle Laurel entre Cda. Niños Héroes y Enseñanza, col. San Pedro Mártir.
  • Considera cierre de circulación en Sassoferrato desde Giotto hasta Benvenuto Cellini.
  • Afectado un carril sobre Av. Insurgentes desde Nápoles hacia Av. Paseo de la Reforma por obras de reencarpetamiento.

Actualiza esta página a lo largo del día para obtener actualizaciones sobre las calles cerradas en la Ciudad de México este jueves.

¿Cómo opera el transporte público en CDMX? Estado de servicio del Metro y Metrobús

El Metrobús de la Ciudad de México finalmente recuperó las tres estaciones que estuvieron cerradas por remodelación en el carril confinado y por otras afectaciones viales.

Da clic en este texto azul para conocer el estado de servicio en tiempo real de cada uno de los servicios de transporte:

¿Volverán las lluvias a la CDMX este jueves?

La tormenta tropical Ivo, que devoró a la onda tropical 20 al sur del país aún no es un problema mayos; sin embargo, sí se espera la entrada de humedad desde las costas, así como una circulación ciclónica en tierra, fenómenos que afectarán con lluvias a la Ciudad de México.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que se esperan lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México de 25 a 50 milímetros, así como posibles tormentas eléctricas.

Además, será un día más frío respecto al resto de la semana, ya que se prevén temperaturas mínimas de 11 a 13 grados, así como máximas de 21 a 23 grados.

¿Cómo queda el Hoy No Circula en CDMX?

El Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México este jueves 7 de agosto, y los autos que no pueden salir entre las 5:00 y 22:00 horas son lo que tienen estos datos:

  • Engomado: Verde.
  • Terminaciones de placas: 1 y 2.
