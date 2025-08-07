Tormenta tropical ‘Ivo’ acecha a Michoacán y Colima: ¿Cuál será su trayectoria hoy?

Ivo es la noventa tormenta tropical en el Pacífico y durante este jueves 7 de agosto afectará con fuerza a Michoacán y Colima, estados a los que se acecha con sus vientos de 65 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que la tormenta tropical Ivo se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad de 37 kilómetros por hora.

Su trayectoria genera preocupación en el sur de México, que ya se vio afectado este año por el paso del huracán Erick. ¿Qué estados serán los más afectados? ¿Cuáles son las previsiones de lluvias intensas y posibles inundaciones?

Tormenta tropical ‘Ivo’: ¿En qué estados dejará fuertes lluvias?

La tormenta tropical Ivo se localiza a 215 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y a 295 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

Este desplazamiento generará condiciones climáticas adversas y fuertes lluvias en los siguientes estados:

Nayarit y Jalisco : Lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.

: Lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros. Colima, Michoacán y Guerrero (oeste): Lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que estas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar el incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados.

Hay alerta por olas de hasta 5 metros de altura en costas de Colima, Jalisco y Michoacán, y de hasta 4 metros de alto en las playas de Guerrero, añadió el Servicio.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta tropical Ivo se formó a partir de la onda tropical número 20, la cual ha traído consigo fuertes lluvias y oleaje intenso en las costas de estos estados.

¿Cuál será la trayectoria de la tormenta tropical ‘Ivo’?

El SMN advirtió que la tormenta tropical Ivo alcanzará la categoría 1 de huracán en los próximos días, lo que intensificaría aún más las condiciones climáticas.

De acuerdo con la dependencia, esta será la trayectoria de Ivo:

7 de agosto: La tormenta tropical Ivo se localiza a 250 km al suroeste de Manzanillo, Colima.

se localiza a 250 km al suroeste de Manzanillo, Colima. 8 de agosto, 00:00 horas: Como tormenta tropical, a 380 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

8 de agosto, 12:00 horas: Como huracán categoría 1, a 355 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

9 de agosto, 00:00 horas: Como huracán categoría 1, a 450 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas.

9 de agosto, 12:00 horas. Como tormenta tropical, a 530 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

10 de agosto, 00:00 horas: Como tormenta tropical, a 610 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro.

Los habitantes de los estados mencionados deben estar preparados para las lluvias intensas y los posibles desbordamientos. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) han instado a la población a tomar precauciones ante el incremento de deslaves.

Mantente actualizado a través de fuentes oficiales y comparte esta información con quienes puedan necesitarla.