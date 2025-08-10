‘Qué el solecito no te engañe’: Activan alerta por fuertes lluvias y granizo en CDMX este domingo

Para este domingo se esperan lluvias de hasta 75 milímetros en CDMX, de acuerdo con Conagua.

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México ‘no perdonan’ ni porque sea domingo, y para este 10 de agosto, 15 de las 16 alcaldías están bajo alerta, a la espera de granizo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México dio a conocer el estado de alertamiento de cada una de las alcaldías:

Alerta Naranja por lluvias, a la espera de precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Alerta Amarilla por lluvias, a la espera de precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se prevé que las lluvias prevalezcan durante horas, al menos hasta las 22:00 horas de este domingo, con probabilidad de deslaves e inundaciones.

A pesar de los pronósticos de Protección Civil, el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que las lluvias sean incluso más fuertes y que lleguen hasta los 75 milímetros.

¿Por qué hay lluvias en CDMX este domingo?

Luego de que el sábado se llegara a la alerta máxima por lluvias en la Ciudad de México, se espera que para este domingo las precipitaciones continúen debido a un canal de baja presión en interacción con una vaguada de altura.

Si bien durante la tarde se registró un ambiente cálido, se prevé que para lo que queda de la tarde y en la noche se intensifiquen las lluvias.

Metro CDMX cerrará más temprano este domingo

Sumado a la alerta por lluvias e inundaciones, toma en cuenta que el Metro de la Ciudad de México anunció que cerrará la Línea A en su totalidad a partir de las 22:00 horas, esto con el objetivo de realizar labores de mantenimiento.

Las últimas unidades saldrán de Pantitlán y La Paz, respectivamente, a las 22:00 horas, y una vez que terminen su recorrido, comenzarán las labores de mantenimiento en el servicio eléctrico del Metro, que lleva al menos tres semanas seguidas con cierres por fallas.

A la par de los cierres, habrá servicio emergente de RTP que correrá por la Calzada Zaragoza.