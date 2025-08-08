¿Lloverá todo el fin de semana en CDMX? Así estará el clima el 9 y 10 de agosto

Las lluvias en la Ciudad de México han rebasado ya el promedio histórico, pese a que estamos a mitad de la temporada este año, destacó la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, este viernes. Y todavía se esperan aguaceros para este fin de semana del 8 al 10 de agosto.

“Ha sido una de las temporadas de lluvias más intensa de las últimas cuatro décadas”, puntualizó la mandataria local.

Y la temporada de lluvias 2025 aún no termina. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, se esperan tormentas este fin de semana.

En el pronóstico general para el país, la Conagua Clima destaca que el desplazamiento de la tormenta tropical Ivo causará lluvias fuertes en Baja California Sur, mientras que el monzón mexicano y otros fenómenos ocasionarán chubascos con lluvias fuertes en Durango y Sinaloa, así como caída de granizo en esa zona.

También se esperan lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Nuevo León, Tlaxcala, Hidalgo y otras entidades.

El pronóstico general indica que del viernes 8 al domingo 10 de agosto, se esperan lluvias muy fuertes en la Ciudad de México y Estado de México (25 a 50 mm).

Este viernes 8 de agosto se activó una alerta naranja por lluvias para las alcaldías Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan, así como alerta amarilla para Álvaro Obregón, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Las lluvias de este viernes causaron encharcamientos; además se registró la caída de granizo en Iztapalapa, Coyoacán y otras zonas.

Brugada destaca las históricas lluvias en CDMX

La jefa de Gobierno Clara Brugada que todavía faltan algunos meses para que termine la temporada de lluvias.

También consideró que esta temporada se ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de la infraestructura en la capital, pero señaló que “hemos salido adelante”.

“Vamos a mitad de las lluvias con saldo blanco en esta ciudad. Tenemos que trabajar intensamente en estos meses, mes de agosto, septiembre y seguramente mitad de octubre, que todavía vamos a estar enfrentando”, destacó.

El pronóstico extendido del SMN indica que habrá lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Edomex también los días 11 y 12 de agosto.