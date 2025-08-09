Justicia por Emiliano: Esto sabemos del menor de 8 años atropellado por una joven en la GAM

Actualmente, el menor está hospitalizado en la Ciudad de México y familiares acusan que 'está peleando por su vida'. (Foto: GCDMX)

Manifestantes cerraron el viernes 8 de agosto la vialidad en la calle James Sullivan para exigir justicia por el caso del niño Emiliano, de 8 años, atropellado el pasado domingo por una joven de 19 años.

En la protesta, los manifestantes exigían que no se dejara libre a la joven que atropelló al menor y a su padre el domingo 3 de agosto, cuando circulaba por la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

¿Qué le pasó al niño Emiliano?

Según los reportes de los medios de comunicación, el pasado domingo Emiliano y su padre caminaban por la zona de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, cuando fueron embestidos por Regina ‘N’, de 19 años.

Los afectados afirman que la joven manejaba a exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol y sin licencia.

Actualmente, el menor está hospitalizado en la Ciudad de México y familiares acusan que “está peleando por su vida”.

“Lo que queremos es justicia para Emiliano, porque no se vale lo que está pasando, porque para la justicia no es un delito, no pasa nada mientras que mi sobrino está peleando por su vida acá dentro”, dijo la tía del menor a medios de comunicación.

Joven acusada llevará proceso en libertad

El viernes tras la audiencia, Regina ‘N’ fue vinculada a proceso, acusada de lesiones culposas por tránsito vehicular, pues, presuntamente, en estado de ebriedad y sin licencia, atropelló a un adulto y su hijo de 8 años de edad, Emiliano.

La joven de 19 años de edad llevará su proceso en libertad, debido a que en la audiencia inicial, un juez de control le impuso, como medidas cautelares, el depósito de una garantía económica, la presentación quincenal ante la autoridad, la entrega de su pasaporte y la restricción para salir del país sin autorización judicial.

Además, la orden de no acercarse ni comunicarse con los padres del menor, así como la suspensión de su licencia de conducir.

El juez también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con información de Quadratín