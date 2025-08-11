‘Viene, viene, viene’: Hoy No Circula para este martes 12 de agosto en CDMX y Edomex

El Hoy no Circula de este martes 12 de agosto aplica de manera normal.

El programa Hoy No Circula se implementa con normalidad en la Ciudad de México y los municipios aledaños del Estado de México este martes, 12 de agosto de 2025. La regulación, vigente de 5:00 a 22:00 horas, tiene como objetivo disminuir la contaminación en el aire y mejorar la calidad ambiental en la región metropolitana del Valle de México. Se recomienda a los conductores comprobar la elegibilidad de sus vehículos para evitar sanciones.

¿Qué vehículos no circularán mañana?

Los automóviles con engomado rosa que tengan terminación de placas 7 y 8 no podrán circular en todo el día y deberán mantener un descanso obligatorio. Esta disposición es aplicable a unidades que ostenten hologramas de verificación 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) hace hincapié en que los vehículos foráneos que cumplan con estas características también tienen prohibido el paso por las vías mencionadas. La única excepción son los automotores que cuentan con hologramas 00 y 0, los cuales pueden circular todos los días de la semana.

Para ayudar a los conductores a cumplir con la normativa, se puede verificar la situación del vehículo en el sitio web oficial o mediante la aplicación móvil de la CAMe.

Hoy No Circula

Horarios y áreas de aplicación del programa

Esta medida se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en 18 municipios que colindan con el Estado de México.

La restricción vehicular comienza en la madrugada y se extiende hasta por la noche, asegurando una gestión más eficaz del tráfico en la zona metropolitana.

Municipios donde se aplican las restricciones

La limitación vehicular afecta a los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

Además, incluye a Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. También se aplica a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Estas localidades forman parte del área metropolitana, donde se lleva a cabo una vigilancia constante por parte de las autoridades para asegurar el cumplimiento del programa.

Multas por infringir el Hoy No Circula. ¿Quién es responsable de la multa?

Los automovilistas que no respeten las disposiciones tendrán que afrontar una multa económica que puede llegar hasta 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Con el valor actual de 113.14 pesos por UMA, esto se traduce en una sanción de hasta 3,394.20 pesos.

Las sanciones pueden ser aún más costosas, ya que el vehículo podría ser llevado al corralón. En esa situación, el propietario tendría que asumir costos adicionales por arrastre y almacenamiento.

Para pagar la sanción, los implicados deben imprimir su boleta en la Secretaría de Finanzas y comenzar el proceso de pago. Este puede hacerse en bancos autorizados o en tiendas de autoservicio. Los vehículos permanecerán en resguardo hasta que se complete el pago.

¿Sabes cuál engomado y cuál placa no puede circular normalmente?

El calendario semanal establece las restricciones de circulación de acuerdo al color del engomado y al último número de placa. Los martes, se aplican restricciones a los engomados rosa con terminaciones 7 y 8, los miércoles a los rojos con 3 y 4, y los jueves al verde con 1 y 2.

Los viernes los vehículos con engomado azul y placas que terminen en 9 o 0 deben descansar, y los lunes les toca el amarillo con terminaciones 5 y 6.

La restricción rige de 5:00 a 22:00 horas. Los domingos, no hay limitaciones para la circulación de vehículos, salvo en situaciones de contingencia ambiental extraordinarias.

Hoy no circula [Fotografía. Secretaría de Medio Ambiente CDMX]

Hologramas exentos y permisos especiales. ¿Qué vehículos están exentos?

Se consideran 100% eléctricos, sin emisiones contaminantes e híbridos, vehículos con matrícula de auto antiguo, motocicletas y cortejos fúnebres como automotores exentos, permitiéndoles circular sin restricción todos los días de la semana. Esta disposición refuerza el compromiso hacia un transporte sostenible en la región metropolitana.

La CAMe también contempla ciertas excepciones mediante permisos especiales. Los dueños de vehículos que transporten a personas con discapacidad pueden solicitar una autorización para circular libremente, siempre que presenten la documentación médica correspondiente.

Las unidades de emergencia, por ejemplo, ambulancias y vehículos de protección civil, gozan de una exención permanente. Además, los coches de transporte escolar tienen permisos específicos durante el ciclo escolar.

El pase turístico otorga a visitantes de fuera la posibilidad de circular hasta por 14 días consecutivos, pudiéndose tramitar en línea a través del sitio web oficial.

Restricciones para vehículos foráneos

Los vehículos con placas foráneas están sujetos a limitaciones específicas en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta restricción se aplica de lunes a viernes entre 5:00 y 11:00 horas, de acuerdo al último número de su placa.

Los sábados, estos vehículos no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas, sin importar la terminación de la placa. Esta medida busca regular el volumen de tráfico que proviene de otras regiones.

Los propietarios de vehículos de motor foráneo deben realizar su verificación vehicular si planean permanecer en la ZMVM por más de dos días. Las unidades que provienen de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala están sujetas a las mismas normas que los automóviles locales, dada su inclusión en la Megalópolis.

Verificación vehicular y tipos de hologramas

Cada Constancia de verificación que reciben los vehículos automotores establece las oportunidades de circulación. Para 2025, el holograma doble cero 00 permite la circulación diaria durante dos años, mientras que el holograma cero 0 ofrece esta libertad por un período de seis meses.

A fin de controlar las emisiones contaminantes, el holograma uno restringe el tránsito un día entre semana y dos sábados del mes para los números impares y pares, respectivamente. En tanto, el holograma dos limita la circulación un día laboral y todos los sábados.

Los vehículos matriculados en la Ciudad de México deben realizar su verificación acorde al color del engomado, en el número de veces que sea necesario por semestre. Esta regulación asegura un manejo organizado en los centros autorizados, proporcionando un mejor servicio a la población.

Medidas durante contingencias ambientales (Doble Hoy No Circula). ¿Qué vehículos son afectados?

En casos de mala calidad del aire, la CAMe aplica restricciones adicionales para salvaguardar la salud pública. Esto se activa cuando los índices de ozono superan los 150 puntos IMECA.

El Doble Hoy No Circula se implementa de manera automática. Esta medida aumenta la cantidad de vehículos que deben permanecer fuera de circulación, incluyendo algunos con holograma 0.

Las autoridades también establecen límites para actividades industriales y al aire libre, restringiendo el uso de solventes, pinturas y combustibles que generen emisiones. Los vehículos de carga tienen prohibido circular de 6:00 a 10:00 horas, salvo aquellos que participan en programas de autorregulación.

Consulta el estado del programa y el calendario en tiempo real

La plataforma digital oficial de la CAMe proporciona actualizaciones en tiempo real sobre el estado del programa. Los conductores pueden acceder a través de www.hoynocircula.cdmx.gob.mx o mediante las aplicaciones móviles disponibles para iOS y Android.

El portal permite a los usuarios revisar las restricciones según la placa, consultar mapas interactivos de las áreas reguladas y recibir notificaciones sobre cualquier modificación. La información se renueva cada 60 minutos.

Los usuarios también tienen la opción de activar alertas personalizadas mediante WhatsApp enviando un mensaje al número oficial 55-5278-2424. Este servicio está disponible las 24 horas y ofrece información sobre cambios especiales en el programa.