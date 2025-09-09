Presupuesto 2026 castiga a ahorradores: ¿Cuánto tendrás que pagar por guardar tu dinero?

Cabe recordar que para este año no se registraron cambios respecto a lo aprobado para 2024. (Foto: Shutterstock)

Para el ejercicio fiscal 2026 la tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al pago de intereses por ahorro que efectúen las instituciones financieras subirá a 0.90 por ciento, desde 0.50 por ciento, planteó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, incluida en el Paquete Económico 2026, esta tasa fija es de carácter provisional y en la declaración anual de los contribuyentes pagarán el ISR conforme al tramo de ingresos que les corresponda.

¿Cuánto tendrás que pagar por ahorrar?

Esto significa que por cada mil pesos de capital que generan intereses, la institución financiera retendrá nueve pesos como pago anticipado del ISR. Esto reduce el rendimiento neto de los ahorros.

Cabe recordar que para este año no se registraron cambios respecto a lo aprobado para 2024, cuando pasó de 0.15 por ciento, a 0.50 por ciento.

Cabe recordar que la propuesta original era una tasa de 1.48 por ciento para el anterior ejercicio fiscal, lo cual se detuvo en su momento en la discusión en la Cámara de Diputados.

Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, realizada por el Inegi, un total de 54 millones 555 mil 544 mexicanos contaban con una cuenta de ahorro, lo que representó 63 por ciento de la población de 18 a 70 años, un alza desde el 49.1 por ciento visto en 2021.

Específicamente, más de 35 millones de mexicanos contaban con una cuenta de ahorro, de cheques, fondo de inversión, depósitos a plazos o fijo, así como cuentas contratadas por Fintechs.

¿Quiénes no están afectados?

El artículo 54 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que están exentas de estas medidas los intereses que se paguen a la Federación, las entidades federativas o los municipios, organismos descentralizados cuyas actividades no sean preponderantemente empresariales y partidos o asociaciones políticas.

Tampoco a personas morales autorizadas para recibir donativos, sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, estados extranjeros en los casos de reciprocidad, Intereses que se paguen entre el Banco de México, las instituciones que componen el sistema financiero y las sociedades de inversión ni cajas de ahorro de trabajadores.