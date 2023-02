AMLO y el NAIM: Así fue la historia de odio entre el presidente y el Aeropuerto de Texcoco

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que titubeó en un par de ocasiones antes de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco para promover la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Durante la inauguración del nuevo tramo carretero que conectará el municipio de Ecatepec con el aeropuerto inaugurado el 21 de marzo de 2022, López Obrador se refirió a la obra que se planeaba para Texcoco, y aseguró que no fue una decisión sencilla.

“Teníamos ya que resolver y les pedí que valoraran todo y se decidiera si continuáramos con el aeropuerto de Texcoco o se construía el Aeropuerto Felipe Ángeles y me entregaron el dictamen, una tarde, y los tres (Alfonso Romo, Carlos Urzúa y Javier Jiménez Espriú) coincidían en continuar. No dormí esa noche porque no estaba yo convencido (de continuar el NAIM)”, dijo el mandatario.

Sin embargo, incluso antes de llegar a la Presidencia, López Obrador ya había emprendido una campaña contra el NAIM, debido al supuesto daño ambiental y el alto costo que significaba la obra.

La ‘guerra’ de AMLO contra el NAIM

Cuando era candidato a la Presidencia por la coalición ‘Juntos Harémos Historia’, encabezada por Morena, López Obrador intensificó sus mensajes contra el aeropuerto, y además de criticar que presuntamente se destinó dinero de afores, aseguró que de ganar las elecciones era una hecho que el proyecto se movía a Santa Lucía, además de prometer a inversionistas que protegería su dinero.

Rumbo a las elecciones, López Obrador denunció el daño ambiental que significaba el NAIM, así como el enorme gasto que representaba en repetidas ocasiones, por lo que envío cartas a empresarios con las que expresó su propuesta: fortalecer la base militar de Santa Lucía con nuevas pistas y mantener el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Sin embargo, en abril de 2018 fue invitado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a una reunión, y no descartó la posibilidad de que el aeropuerto de Texcoco operara pese a su ‘embestida’. “A lo mejor los podemos convencer o ellos nos pueden convencer de continuar con esta obra, pero es necesario que ya se dé este debate y que se abra a la opinión pública”, apuntó.

Desde luego, la iniciativa de López Obrador fue polémica, al grado de que especialistas señalaban los riesgos económicos de poner reversa en Texcoco y mudar el proyecto a Santa Lucía. Al estar en campaña, el ahora mandatario dijo que eso se trataba de una estrategia para asustar a la gente.

“Están querido asustar, es como ¡espántame panteón! Como decía mi paisano Chicoche: uy que miedo, miren como estoy temblando”, dijo en un video que difundió en redes sociales.

AMLO gana la Presidencia y el AICM queda cancelado

Tras ganar las elecciones de 2018, López Obrador anunció una consulta popular, que duró tres días, para decidir si continuaba el proyecto de Texcoco o se construía el de Santa Lucía. Dicha votación se llevó a cabo a finales de octubre del mismo año y ganó la opción del AIFA.

“La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos”, dijo el mandatario tras conocer los resultados de la consulta y confirmar el freno del NAIM.

“Ahora puedo decirlo; durante la consulta no podía yo hablar porque tenía que actuar con imparcilidad pero, en el fondo, lo que estaba de por medio en la construcción del aeropuerto de Texcoco era el quedarse con los terrenos del actual aeropuerto. Llegué a ver hasta el anteproyecto. Ya tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer ese negocio”, detalló en un video publicado en redes sociales.

Para enero de 2019 se anunció la suspensión de obras del NAIM, lo que trajo consigo un mar de amparos, procesos legales y también declaraciones en las que López Obrador insistió sobre la presunta corrupción detrás del proyecto del gobierno de Peña Nieto. En agosto de ese mismo año, el Presidente confirmó la liquidación de todos los contratos del NAIM.

Para septiembre de ese año, López Obrador comenzó a nombrar al NAIM recurrentemente como uno de los símbolos de los gobiernos pasados y del despilfarro, al grado de que dijo que cancelarlo fue una de las mejores deciciones de su asministración.

“Aún con el costo que implicó abandonar este proyecto estoy convencido de que fue la mejor decisión. En ese sitio, en Texcoco, la terminal iba a estar condenada a sufrir de constantes hundimientos”, dijo.

Para 2020 una lluvia inundó los terrenos donde se ubicaba la construcción del NAIM, y López Obrador utilizó las imágenes como recurso para agradecer a la gente que votó en contra del proyecto.

El 22 de marzo del año pasado, un día después de la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía, el mandatario declaró al Lago de Texcoco como un área natural protegida.

Uno de sus más recientes comentarios sobre el NAIM fue en enero en el marco de la llegada de Joe Biden a México, ya que el mandatario dijo en tono burlón que estaba seguro de que el presidente estadounidense no iba a llegar a Texcoco.